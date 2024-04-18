https://1prime.ru/20240418/hinto-847488568.html
"Яндекс" регистрирует новый бренд Hinto
"Яндекс" регистрирует новый бренд Hinto - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" регистрирует новый бренд Hinto
"Яндекс" направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Hinto, который охватывает множество категорий, в том числе средства личной гигиены,... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:09+0300
2024-04-18T11:09+0300
2024-04-18T11:09+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Hinto, который охватывает множество категорий, в том числе средства личной гигиены, косметику, одежду, а также товары для взрослых, убедился корреспондент РИА Новости. Согласно информации из заявки на регистрацию, направленной в Роспатент, товарный знак затрагивает следующие товары: "ароматизаторы воздуха, блески для губ, воск для удаления волос, дезодоранты для людей или для животных, карандаши для бровей, кремы для кожи, лаки для волос, средства для чистки зубов, шампуни, салфетки для интимной гигиены, грязи для ванн, лубриканты, препараты для повышения сексуального возбуждения, вибромассажеры, презервативы, кожаные балаклавы, повязки на глаза, а также хлысты для верховой езды, являющиеся секс-игрушками". Кроме того, заявка охватывает нижнее белье, кепки, маскарадные костюмы, спортивные майки, меховые накидки, пляжную и спортивную обувь, перчатки, пижамы, плавки, сандалии, сапоги, чулки, шляпы и юбки. В "Яндекс Лавке" агентству сообщили, что компания "действительно зарегистрировала торговый знак Hinto", под которым возможен выпуск нескольких категорий товаров. Другой информации там не раскрыли.
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яндекс, новый бренд
Экономика, Яндекс, новый бренд
"Яндекс" регистрирует новый бренд Hinto
"Яндекс" регистрирует бренд Hinto для косметики, одежды и товаров для взрослых
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Hinto, который охватывает множество категорий, в том числе средства личной гигиены, косметику, одежду, а также товары для взрослых, убедился корреспондент РИА Новости.
Согласно информации из заявки на регистрацию, направленной в Роспатент, товарный знак затрагивает следующие товары: "ароматизаторы воздуха, блески для губ, воск для удаления волос, дезодоранты для людей или для животных, карандаши для бровей, кремы для кожи, лаки для волос, средства для чистки зубов, шампуни, салфетки для интимной гигиены, грязи для ванн, лубриканты, препараты для повышения сексуального возбуждения, вибромассажеры, презервативы, кожаные балаклавы, повязки на глаза, а также хлысты для верховой езды, являющиеся секс-игрушками".
Кроме того, заявка охватывает нижнее белье, кепки, маскарадные костюмы, спортивные майки, меховые накидки, пляжную и спортивную обувь, перчатки, пижамы, плавки, сандалии, сапоги, чулки, шляпы и юбки.
В "Яндекс Лавке" агентству сообщили, что компания "действительно зарегистрировала торговый знак Hinto", под которым возможен выпуск нескольких категорий товаров. Другой информации там не раскрыли.
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