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В России на треть вырос спрос на кибербезопасников с навыками работы с ИИ - 18.04.2024, ПРАЙМ
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В России на треть вырос спрос на кибербезопасников с навыками работы с ИИ
В России на треть вырос спрос на кибербезопасников с навыками работы с ИИ - 18.04.2024, ПРАЙМ
В России на треть вырос спрос на кибербезопасников с навыками работы с ИИ
Спрос на кибербезопасников с навыками работы с искусственным интеллектом (ИИ) вырос почти на треть в 2023 году в России, подсчитали для РИА Новости аналитики... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T06:33+0300
2024-04-18T06:34+0300
россия
специалисты
спрос
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Спрос на кибербезопасников с навыками работы с искусственным интеллектом (ИИ) вырос почти на треть в 2023 году в России, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС RED" и hh.ru. "Спрос на ИБ-специалистов, имеющих навыки работы с технологиями искусственного интеллекта, в 2023 году вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, а с 2020 года число таких вакансий увеличилось в 3,5 раза", - говорится в исследовании. Отмечается, что в текущем году по итогам первого квартала навыки работы с нейросетью в этой сфере стали требоваться в два раза чаще, чем в начале прошлого года. При этом, несмотря на рост спроса, доля таких вакансий от общего объема вакансий ИБ-специалистов пока невелика. Так, в 2023 году она составила 4% - из 77,5 тысячи вакансий в сфере кибербезопасности только в 2,8 тысячи были указаны навыки работы с ИИ. Такой же она остается и в первом квартале 2024 года. По подсчетам аналитиков, наиболее заметный рост числа вакансий как на ИБ-специалистов в целом (60%), так и на ИБ-специалистов со знанием ИИ (140%) был зафиксирован в 2021 году. При этом в 2022 году динамика роста спроса заметно сократилась – до 11% и 12% соответственно, а в прошлом году ИБ-специалистов искали на 17% чаще, а ИБ-специалистов с навыками работы с ИИ – на 30% чаще. Там добавили, что в 2021 году наибольший рост показали вакансии с упоминанием терминов "Искусственный интеллект" или AI. В 2022 быстрее всего росла востребованность специалистов с навыками по запросам к ИИ-системам, что связано с популярностью и развитием технологий на базе генеративного интеллекта, а в 2023 году возросла востребованность сотрудников, умеющих работать с GPT-моделями и с сервисом ChatGPT.
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россия, специалисты, спрос, ии
РОССИЯ, Специалисты, спрос, ИИ
06:33 18.04.2024 (обновлено: 06:34 18.04.2024)
 
В России на треть вырос спрос на кибербезопасников с навыками работы с ИИ

МТС RED: в РФ на треть вырос спрос на кибербезопасников с навыками работы с ИИ

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Спрос на кибербезопасников с навыками работы с искусственным интеллектом (ИИ) вырос почти на треть в 2023 году в России, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС RED" и hh.ru.
"Спрос на ИБ-специалистов, имеющих навыки работы с технологиями искусственного интеллекта, в 2023 году вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, а с 2020 года число таких вакансий увеличилось в 3,5 раза", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в текущем году по итогам первого квартала навыки работы с нейросетью в этой сфере стали требоваться в два раза чаще, чем в начале прошлого года.
При этом, несмотря на рост спроса, доля таких вакансий от общего объема вакансий ИБ-специалистов пока невелика. Так, в 2023 году она составила 4% - из 77,5 тысячи вакансий в сфере кибербезопасности только в 2,8 тысячи были указаны навыки работы с ИИ. Такой же она остается и в первом квартале 2024 года.
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По подсчетам аналитиков, наиболее заметный рост числа вакансий как на ИБ-специалистов в целом (60%), так и на ИБ-специалистов со знанием ИИ (140%) был зафиксирован в 2021 году. При этом в 2022 году динамика роста спроса заметно сократилась – до 11% и 12% соответственно, а в прошлом году ИБ-специалистов искали на 17% чаще, а ИБ-специалистов с навыками работы с ИИ – на 30% чаще.
Там добавили, что в 2021 году наибольший рост показали вакансии с упоминанием терминов "Искусственный интеллект" или AI. В 2022 быстрее всего росла востребованность специалистов с навыками по запросам к ИИ-системам, что связано с популярностью и развитием технологий на базе генеративного интеллекта, а в 2023 году возросла востребованность сотрудников, умеющих работать с GPT-моделями и с сервисом ChatGPT.
 
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