https://1prime.ru/20240418/investitsii-847505881.html

СМИ: Евросоюз может начать расследовать инвестиции Microsoft в OpenAI

СМИ: Евросоюз может начать расследовать инвестиции Microsoft в OpenAI - 18.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Евросоюз может начать расследовать инвестиции Microsoft в OpenAI

Инвестиции американской корпорации Microsoft в компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, в размере 13 миллиардов долларов могут стать предметом... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T20:02+0300

2024-04-18T20:02+0300

2024-04-18T20:02+0300

инвестиции

microsoft

openai

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Инвестиции американской корпорации Microsoft в компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, в размере 13 миллиардов долларов могут стать предметом антимонопольного расследования в ЕС, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Инвестиции Microsoft в OpenAI в размере 13 миллиардов долларов могут стать предметом антимонопольного расследования в ЕС", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, партнерство Microsoft с OpenAI вызвало пристальное внимание, потому что антимонопольные органы стремятся понять, как оно влияет на конкуренцию. Согласно информации агентства, Microsoft входит в совет директоров OpenAI без права голоса, но утверждает, что не владеет никакой долей в компании. По данным агентства, решение еще не принято, потому что антимонопольный орган ЕС ищет доказательства и в итоге может не открыть дело. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. К примеру, он обязывает компании разрешать установку сторонних приложений и позволять пользователям легко изменять настройки. В ЕС указывали, что DMA - один из первых инструментов эффективного регулирования деятельности крупнейших цифровых компаний. Он призван дополнить, но не изменить правила конкуренции в ЕС. Позже Еврокомиссия определила шесть компаний, в числе которых Microsoft, дав им шесть месяцев, чтобы обеспечить полное соблюдение обязательств в рамках DMA.

https://1prime.ru/20240417/oborona-847464741.html

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инвестиции, microsoft, openai