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В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T - 18.04.2024, ПРАЙМ
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В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T
В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T - 18.04.2024, ПРАЙМ
В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T
На Украине уже находятся три системы ПВО IRIS-T, а 2024 году будет поставлено еще несколько систем. Ближайшая поставка произойдет через несколько недель. Об... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T12:32+0300
2024-04-18T12:32+0300
вооружения
германия
поддержка украины
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БЕРЛИН, 18 апр - ПРАЙМ. На Украине уже находятся три системы ПВО IRIS-T, а 2024 году будет поставлено еще несколько систем. Ближайшая поставка произойдет через несколько недель. Об этом в интервью изданию Bild рассказал глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух. Фирма занимается производством этих систем. "Три наших системы уже находятся на Украине, еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель", — заявил он. Отмечается, что глава фирмы находится на борту спецпоезда в составе делегации вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, которая утром приехала с неанонсированным визитом в Киев. В прошлый раз Хабек посещал Украину год назад. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, поддержка украины
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, поддержка Украины
12:32 18.04.2024
 
В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T

Diehl Defence: Украина получила от ФРГ три системы ПВО IRIS-T и скоро будет еще

© flickr.com / fdecomite%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© flickr.com / fdecomite
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БЕРЛИН, 18 апр - ПРАЙМ. На Украине уже находятся три системы ПВО IRIS-T, а 2024 году будет поставлено еще несколько систем. Ближайшая поставка произойдет через несколько недель. Об этом в интервью изданию Bild рассказал глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух. Фирма занимается производством этих систем.
"Три наших системы уже находятся на Украине, еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель", — заявил он.
Отмечается, что глава фирмы находится на борту спецпоезда в составе делегации вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, которая утром приехала с неанонсированным визитом в Киев. В прошлый раз Хабек посещал Украину год назад.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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