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Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос до 483 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос до 483 сантиметров - 18.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос до 483 сантиметров
Вода в реке Ишим у города Ишим в Тюменской области в течение четырех часов поднялась на 21 сантиметр, уровень достиг отметки в 483 сантиметра. Об этом сообщил... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:30+0300
2024-04-18T11:30+0300
2024-04-18T11:30+0300
происшествия
тюменская область
наводнение
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим у города Ишим в Тюменской области в течение четырех часов поднялась на 21 сантиметр, уровень достиг отметки в 483 сантиметра. Об этом сообщил информцентр правительства региона. Тюменский центра по гидрометеорологии ранее сообщал, что на 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим у города Ишима достиг 462 сантиметров, прибавив за сутки на 68 сантиметров. К 12.00 (10.00 мск) четверга вода на данном участке поднялась еще на 21 сантиметр — до 483 сантиметров (критическая отметка уровня 850). Режим ЧС по паводку в Тюменской области действует с 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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тюменская область, наводнение
Происшествия, Тюменская область, наводнение
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос до 483 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим у города Ишим за 4 часа поднялся на 21 сантиметр
ТЮМЕНЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим у города Ишим в Тюменской области в течение четырех часов поднялась на 21 сантиметр, уровень достиг отметки в 483 сантиметра. Об этом сообщил информцентр правительства региона.
Тюменский центра по гидрометеорологии ранее сообщал, что на 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим у города Ишима достиг 462 сантиметров, прибавив за сутки на 68 сантиметров. К 12.00 (10.00 мск) четверга вода на данном участке поднялась еще на 21 сантиметр — до 483 сантиметров (критическая отметка уровня 850).
Режим ЧС по паводку в Тюменской области действует с 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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