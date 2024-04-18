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"Потом сдерут три шкуры”. Зачем банки раздают кредитки всем подряд

"Потом сдерут три шкуры”. Зачем банки раздают кредитки всем подряд - 18.04.2024, ПРАЙМ

"Потом сдерут три шкуры”. Зачем банки раздают кредитки всем подряд

Банки стимулируют выдачу кредитных карт по той простой причине, что кредитка – это максимально доступный для граждан финансовый инструмент, который заставляет... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T02:02+0300

2024-04-18T02:02+0300

2024-04-18T02:02+0300

кредитные карты

банки

заемщики

эксклюзив

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Банки стимулируют выдачу кредитных карт по той простой причине, что кредитка – это максимально доступный для граждан финансовый инструмент, который заставляет их тратить больше, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.Согласно статистике Национального бюро кредитных историй и ЦБ, наблюдается существенный рост задолженности россиян по кредитным картам. Этому есть несколько объяснений, говорит финансист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Если сравнивать эффективные процентные ставки по кредитным картам и по кредитам наличными, то в некоторых случаях заемные средства в первом варианте стоят дороже. Однако на кредит наличными нужно подавать целый пакет документов и дольше ждать рассмотрения запроса. А с кредиткой все гораздо проще – достал карту из кошелька и тут же ею воспользовался”, - разъясняет Сироткин.Через кредитную карту можно взять значительно меньшую сумму, однако эти деньги доступнее. Получить одобрение на такой заем проще и быстрее. Их доступность подскочила после того, как ставки по кредитам наличными увеличились из-за решений Центробанка.“Банки стимулируют выдачу кредитных карт еще и потому, что они умудряются зарабатывать даже в том случае, если заемщик не выходит за рамки льготного периода – так называемого грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты по кредитной карте”, - указывает эксперт. При этом банки подталкивают заемщиков к тому, чтобы они даже в условиях льготного периода активнее тратили деньги. Ведь банки фактически получают вознаграждение за каждую операцию.Свою тарифную политику по кредиткам они устраивают таким образом, что заемщик оказывается вынужден сделать минимальный платеж или совершить минимальную трату в месяц. Кредитка, которая полгода-год лежит мертвым грузом, банку невыгодна, поясняет Сироткин. Поэтому они ставят заградительные комиссии и требуют, чтобы, условно говоря, клиент ежемесячно ежемесячно тратил не менее пяти тысяч рублей."Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него "три шкуры", - говорит финансист.О чем еще может свидетельствовать рост выдачи банковских карт? Сегодня отдельным категориям граждан регулярно не хватает денег до зарплаты, и эту проблему они решают с помощью кредиток. После получения зарплаты граждане гасят заемные средства.Понимая, что население находится в достаточно затруднительном положении, банки стимулируют выдачу кредитных карт “якобы на бесплатных условиях, но здесь, как говорится, зарыта собака, потому что существуют заградительные комиссии”. Благо, наши граждане в подавляющем большинстве научились пользоваться кредитками и понимают, что такое грейс-период.“Эта тенденция – следствие макроэкономической ситуации, при которой кредитоспособность населения падает, а банкам все равно надо как-то зарабатывать. Они предлагают клиентам дорогие кредиты, но на небольшие суммы. При этом они подстегивают клиентов не только к тому, чтобы те брали деньги в долг, но еще и к тому, чтобы они активно их тратили, закрывая обозначенные банками лимиты”, - подытожил эксперт.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

кредитные карты, банки, заемщики, эксклюзив