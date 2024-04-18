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В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов - 18.04.2024, ПРАЙМ
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В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов
В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов - 18.04.2024, ПРАЙМ
В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов
Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T07:05+0300
2024-04-18T08:07+0300
россия
ржд
кибератаки
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "В этом году также наблюдается рост: за первый квартал зафиксировано и нейтрализовано более 1 миллиона атак на нашу инфраструктуру. И это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он. При этом в 2023 году количество кибератак выросло в четыре раза по отношению к уровню 2021 года. Чаркин отметил, что вектор и изощренность кибератак изменяется. Хакеры изобретают новые способы для атак. "Поэтому у нас выстроена эшелонированная, многоступенчатая система информационной защиты. У нас есть свои подразделения, которые отвечают за информационную безопасность, и мы пользуемся разработками специализированных компаний", - заключил Чаркин. Ранее холдинг сообщал, что по итогам 2023 года предотвратил более 4 миллионов атак. В конце прошлого года директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Дмитрий Скачков сообщал, что с начала 2022 года в отношении 35 транспортных организаций установлен повышенный желтый уровень опасности проведения целевых компьютерных атак, в отношении 10 организаций - критический красный уровень. Минтранс РФ организовал работу по повышению защищенности информационный инфраструктуры. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, ржд, кибератаки
РОССИЯ, РЖД, кибератаки
07:05 18.04.2024 (обновлено: 08:07 18.04.2024)
 
В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов

В РЖД зафиксировали рост кибератак в первом квартале на 5 процентов

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"В этом году также наблюдается рост: за первый квартал зафиксировано и нейтрализовано более 1 миллиона атак на нашу инфраструктуру. И это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.
При этом в 2023 году количество кибератак выросло в четыре раза по отношению к уровню 2021 года.
Чаркин отметил, что вектор и изощренность кибератак изменяется. Хакеры изобретают новые способы для атак.
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"Поэтому у нас выстроена эшелонированная, многоступенчатая система информационной защиты. У нас есть свои подразделения, которые отвечают за информационную безопасность, и мы пользуемся разработками специализированных компаний", - заключил Чаркин.
Ранее холдинг сообщал, что по итогам 2023 года предотвратил более 4 миллионов атак.
В конце прошлого года директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Дмитрий Скачков сообщал, что с начала 2022 года в отношении 35 транспортных организаций установлен повышенный желтый уровень опасности проведения целевых компьютерных атак, в отношении 10 организаций - критический красный уровень. Минтранс РФ организовал работу по повышению защищенности информационный инфраструктуры.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
РОССИЯРЖДкибератаки
 
 
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