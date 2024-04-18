https://1prime.ru/20240418/kiberataki-847479628.html
В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов
В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов - 18.04.2024, ПРАЙМ
В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов
Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T07:05+0300
2024-04-18T07:05+0300
2024-04-18T08:07+0300
россия
ржд
кибератаки
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин. "В этом году также наблюдается рост: за первый квартал зафиксировано и нейтрализовано более 1 миллиона атак на нашу инфраструктуру. И это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он. При этом в 2023 году количество кибератак выросло в четыре раза по отношению к уровню 2021 года. Чаркин отметил, что вектор и изощренность кибератак изменяется. Хакеры изобретают новые способы для атак. "Поэтому у нас выстроена эшелонированная, многоступенчатая система информационной защиты. У нас есть свои подразделения, которые отвечают за информационную безопасность, и мы пользуемся разработками специализированных компаний", - заключил Чаркин. Ранее холдинг сообщал, что по итогам 2023 года предотвратил более 4 миллионов атак. В конце прошлого года директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Дмитрий Скачков сообщал, что с начала 2022 года в отношении 35 транспортных организаций установлен повышенный желтый уровень опасности проведения целевых компьютерных атак, в отношении 10 организаций - критический красный уровень. Минтранс РФ организовал работу по повышению защищенности информационный инфраструктуры. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240409/kiberataki-847244437.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, кибератаки
В РЖД зафиксировали рост кибератак на пять процентов
В РЖД зафиксировали рост кибератак в первом квартале на 5 процентов
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Количество кибератак на РЖД в первом квартале 2024 года выросло на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 1 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы РЖД Евгений Чаркин.
"В этом году также наблюдается рост: за первый квартал зафиксировано и нейтрализовано более 1 миллиона атак на нашу инфраструктуру. И это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.
При этом в 2023 году количество кибератак выросло в четыре раза по отношению к уровню 2021 года.
Чаркин отметил, что вектор и изощренность кибератак изменяется. Хакеры изобретают новые способы для атак.
В МВФ заявили, что число кибератак в мире удвоилось
"Поэтому у нас выстроена эшелонированная, многоступенчатая система информационной защиты. У нас есть свои подразделения, которые отвечают за информационную безопасность, и мы пользуемся разработками специализированных компаний", - заключил Чаркин.
Ранее холдинг сообщал, что по итогам 2023 года предотвратил более 4 миллионов атак.
В конце прошлого года директор департамента цифрового развития Минтранса РФ Дмитрий Скачков сообщал, что с начала 2022 года в отношении 35 транспортных организаций установлен повышенный желтый уровень опасности проведения целевых компьютерных атак, в отношении 10 организаций - критический красный уровень. Минтранс РФ организовал работу по повышению защищенности информационный инфраструктуры.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.