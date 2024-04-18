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Плановая коррекция рынка - 18.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240418/korrektsiya-847490757.html
Плановая коррекция рынка
Плановая коррекция рынка - 18.04.2024, ПРАЙМ
Плановая коррекция рынка
Индекс МосБиржи развивает умеренную волну коррекции строго от ранее достигнутого уровня сопротивления в области 3470 пунктов. Вчера в моменте было 3445 пунктов, | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:34+0300
2024-04-18T11:34+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713429252
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи развивает умеренную волну коррекции строго от ранее достигнутого уровня сопротивления в области 3470 пунктов. Вчера в моменте было 3445 пунктов, а закрытие вечерки с понижением 0,3% у 3450 пунктов. По нашим оценкам, спуск не окончен, и опорный уровень пролегает ниже, на 3400 пунктов. При этом откат рынка целесообразнее использовать для очередных покупок бумаг на перспективу дальнейшего роста к многолетним максимумам. Ориентир вверх в индексе Мосбиржи на 2024 год прежний — 3650 пунктов, и это даже без учета дивидендов. С ними индекс оценивается и вовсе в 4000 пунктов.Сильнее рынка вчера были акции АФК Системы (+4,1%) на фоне грядущей череды IPO дочек корпорации. Акции холдинга взлетели на уровни осени 2021 года, а с начала этого года там дали заработать инвесторам 57%. Потенциал вверх ограничен 27 рублями, или уже менее 6%. Пора брать заслуженную прибыль.Слабее рынка оказались бумаги золотодобытчика "Селигдар"а — в корпорации не уверены в прибыльности крупного объекта в ближайшие 16 лет без помощи государства. Акции рухнули более 4%, и это несмотря на ралли самого золота. Вероятность цене акции сходить еще ниже повысилась.А рубль ожидаемо замедлил темп падения, как только доллар протестировать техническое сопротивление на 94,5 рубля. По-прежнему расцениваем локальное ослабление рубля как временное и ждем пролонгации нормативов репатриации выручки экспортеров после апреля. На этом доллар может вернуться в рамки многомесячного боковика, то есть под 93,5 рубля.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
11:34 18.04.2024
 

Плановая коррекция рынка

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи развивает умеренную волну коррекции строго от ранее достигнутого уровня сопротивления в области 3470 пунктов. Вчера в моменте было 3445 пунктов, а закрытие вечерки с понижением 0,3% у 3450 пунктов. По нашим оценкам, спуск не окончен, и опорный уровень пролегает ниже, на 3400 пунктов. При этом откат рынка целесообразнее использовать для очередных покупок бумаг на перспективу дальнейшего роста к многолетним максимумам. Ориентир вверх в индексе Мосбиржи на 2024 год прежний — 3650 пунктов, и это даже без учета дивидендов. С ними индекс оценивается и вовсе в 4000 пунктов.
Сильнее рынка вчера были акции АФК Системы (+4,1%) на фоне грядущей череды IPO дочек корпорации. Акции холдинга взлетели на уровни осени 2021 года, а с начала этого года там дали заработать инвесторам 57%. Потенциал вверх ограничен 27 рублями, или уже менее 6%. Пора брать заслуженную прибыль.
Слабее рынка оказались бумаги золотодобытчика "Селигдар"а — в корпорации не уверены в прибыльности крупного объекта в ближайшие 16 лет без помощи государства. Акции рухнули более 4%, и это несмотря на ралли самого золота. Вероятность цене акции сходить еще ниже повысилась.
А рубль ожидаемо замедлил темп падения, как только доллар протестировать техническое сопротивление на 94,5 рубля. По-прежнему расцениваем локальное ослабление рубля как временное и ждем пролонгации нормативов репатриации выручки экспортеров после апреля. На этом доллар может вернуться в рамки многомесячного боковика, то есть под 93,5 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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