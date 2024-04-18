Плановая коррекция рынка

Индекс МосБиржи развивает умеренную волну коррекции строго от ранее достигнутого уровня сопротивления в области 3470 пунктов. Вчера в моменте было 3445 пунктов, | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:34+0300
2024-04-18T11:34+0300
2024-04-18T11:34+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713429252
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи развивает умеренную волну коррекции строго от ранее достигнутого уровня сопротивления в области 3470 пунктов. Вчера в моменте было 3445 пунктов, а закрытие вечерки с понижением 0,3% у 3450 пунктов. По нашим оценкам, спуск не окончен, и опорный уровень пролегает ниже, на 3400 пунктов. При этом откат рынка целесообразнее использовать для очередных покупок бумаг на перспективу дальнейшего роста к многолетним максимумам. Ориентир вверх в индексе Мосбиржи на 2024 год прежний — 3650 пунктов, и это даже без учета дивидендов. С ними индекс оценивается и вовсе в 4000 пунктов.Сильнее рынка вчера были акции АФК Системы (+4,1%) на фоне грядущей череды IPO дочек корпорации. Акции холдинга взлетели на уровни осени 2021 года, а с начала этого года там дали заработать инвесторам 57%. Потенциал вверх ограничен 27 рублями, или уже менее 6%. Пора брать заслуженную прибыль.Слабее рынка оказались бумаги золотодобытчика "Селигдар"а — в корпорации не уверены в прибыльности крупного объекта в ближайшие 16 лет без помощи государства. Акции рухнули более 4%, и это несмотря на ралли самого золота. Вероятность цене акции сходить еще ниже повысилась.А рубль ожидаемо замедлил темп падения, как только доллар протестировать техническое сопротивление на 94,5 рубля. По-прежнему расцениваем локальное ослабление рубля как временное и ждем пролонгации нормативов репатриации выручки экспортеров после апреля. На этом доллар может вернуться в рамки многомесячного боковика, то есть под 93,5 рубля.
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи развивает умеренную волну коррекции строго от ранее достигнутого уровня сопротивления в области 3470 пунктов. Вчера в моменте было 3445 пунктов, а закрытие вечерки с понижением 0,3% у 3450 пунктов. По нашим оценкам, спуск не окончен, и опорный уровень пролегает ниже, на 3400 пунктов. При этом откат рынка целесообразнее использовать для очередных покупок бумаг на перспективу дальнейшего роста к многолетним максимумам. Ориентир вверх в индексе Мосбиржи на 2024 год прежний — 3650 пунктов, и это даже без учета дивидендов. С ними индекс оценивается и вовсе в 4000 пунктов.
Сильнее рынка вчера были акции АФК Системы (+4,1%) на фоне грядущей череды IPO дочек корпорации. Акции холдинга взлетели на уровни осени 2021 года, а с начала этого года там дали заработать инвесторам 57%. Потенциал вверх ограничен 27 рублями, или уже менее 6%. Пора брать заслуженную прибыль.
Слабее рынка оказались бумаги золотодобытчика "Селигдар"а — в корпорации не уверены в прибыльности крупного объекта в ближайшие 16 лет без помощи государства. Акции рухнули более 4%, и это несмотря на ралли самого золота. Вероятность цене акции сходить еще ниже повысилась.
А рубль ожидаемо замедлил темп падения, как только доллар протестировать техническое сопротивление на 94,5 рубля. По-прежнему расцениваем локальное ослабление рубля как временное и ждем пролонгации нормативов репатриации выручки экспортеров после апреля. На этом доллар может вернуться в рамки многомесячного боковика, то есть под 93,5 рубля.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.