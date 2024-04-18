https://1prime.ru/20240418/korruptsiya-847503888.html

СМИ раскрыло, сколько коррупционеров на Украине выходят сухими из воды

СМИ раскрыло, сколько коррупционеров на Украине выходят сухими из воды - 18.04.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, сколько коррупционеров на Украине выходят сухими из воды

Лишь каждому десятому коррупционеру на Украине назначают тюремный срок, остальные ограничиваются штрафами или условным наказанием, пишет местное издание... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T18:15+0300

2024-04-18T18:15+0300

2024-04-18T18:17+0300

коррупция на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Лишь каждому десятому коррупционеру на Украине назначают тюремный срок, остальные ограничиваются штрафами или условным наказанием, пишет местное издание "Страна".Журналисты украинского издания проанализировали около пяти тысяч приговоров за 2022-2023 годы по экономическим и коррупционным преступлениям."Только каждый десятый признанный виновным в коррупции на Украине отправляется в тюрьму. Около 62% случаев (3003 из 4814) закончились штрафом. Еще 833 человека (17%) получили условное наказание. И только 435 (9%) осужденных за коррупцию отправились в тюрьму", — указывается в публикации.По информации издания, за разбои, грабежи и кражи подсудимые признаются виновными в 80-90 процентов случаев.По словам генпрокурора страны Андрея Костина, в прошлом году завели более 220 уголовных дел, связанных с коррупцией в сфере воинского учета. Это превышает показатель 2022 года в четыре раза. Более того, возбуждены дела против семи чиновников Минобороны.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

https://1prime.ru/20240418/sodaty-847503142.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

коррупция на украине