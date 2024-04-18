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СМИ раскрыло, сколько коррупционеров на Украине выходят сухими из воды - 18.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло, сколько коррупционеров на Украине выходят сухими из воды
СМИ раскрыло, сколько коррупционеров на Украине выходят сухими из воды - 18.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, сколько коррупционеров на Украине выходят сухими из воды
Лишь каждому десятому коррупционеру на Украине назначают тюремный срок, остальные ограничиваются штрафами или условным наказанием, пишет местное издание... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T18:15+0300
2024-04-18T18:17+0300
коррупция на украине
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Лишь каждому десятому коррупционеру на Украине назначают тюремный срок, остальные ограничиваются штрафами или условным наказанием, пишет местное издание "Страна".Журналисты украинского издания проанализировали около пяти тысяч приговоров за 2022-2023 годы по экономическим и коррупционным преступлениям."Только каждый десятый признанный виновным в коррупции на Украине отправляется в тюрьму. Около 62% случаев (3003 из 4814) закончились штрафом. Еще 833 человека (17%) получили условное наказание. И только 435 (9%) осужденных за коррупцию отправились в тюрьму", — указывается в публикации.По информации издания, за разбои, грабежи и кражи подсудимые признаются виновными в 80-90 процентов случаев.По словам генпрокурора страны Андрея Костина, в прошлом году завели более 220 уголовных дел, связанных с коррупцией в сфере воинского учета. Это превышает показатель 2022 года в четыре раза. Более того, возбуждены дела против семи чиновников Минобороны.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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коррупция на украине
коррупция на Украине
18:15 18.04.2024 (обновлено: 18:17 18.04.2024)
 
СМИ раскрыло, сколько коррупционеров на Украине выходят сухими из воды

"Страна": лишь каждого десятого коррупционера на Украине отправляют в тюрьму

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Лишь каждому десятому коррупционеру на Украине назначают тюремный срок, остальные ограничиваются штрафами или условным наказанием, пишет местное издание "Страна".
Журналисты украинского издания проанализировали около пяти тысяч приговоров за 2022-2023 годы по экономическим и коррупционным преступлениям.
"Только каждый десятый признанный виновным в коррупции на Украине отправляется в тюрьму. Около 62% случаев (3003 из 4814) закончились штрафом. Еще 833 человека (17%) получили условное наказание. И только 435 (9%) осужденных за коррупцию отправились в тюрьму", — указывается в публикации.
По информации издания, за разбои, грабежи и кражи подсудимые признаются виновными в 80-90 процентов случаев.
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По словам генпрокурора страны Андрея Костина, в прошлом году завели более 220 уголовных дел, связанных с коррупцией в сфере воинского учета. Это превышает показатель 2022 года в четыре раза. Более того, возбуждены дела против семи чиновников Минобороны.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
 
коррупция на Украине
 
 
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