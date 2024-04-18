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Space 1 выкупила российские активы американской сети коворкингов

Space 1 выкупила российские активы американской сети коворкингов - 18.04.2024, ПРАЙМ

Space 1 выкупила российские активы американской сети коворкингов

Сеть гибких офисов Space 1 выкупила российские активы американской сети коворкингов WeWork, следует из данных ЕГРЮЛ. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T12:58+0300

2024-04-18T12:58+0300

2024-04-18T12:58+0300

экономика

покупка бизнеса

активы

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Сеть гибких офисов Space 1 выкупила российские активы американской сети коворкингов WeWork, следует из данных ЕГРЮЛ. В госреестр юрлиц 16 апреля внесена запись о том, что 100% ООО "Виворк рус" принадлежит ООО "Спейс 1". Ранее владельцами "Виворк рус" были WeWork Companies (International) B.V. и WeWork Companies Partner (International) B.V. В январе газета "Ведомости" писала, что в готовящуюся сделку войдут четыре площадки в Москве (права аренды помещений и операционный бизнес) общей площадью около 18 тысяч квадратных метров, рассчитанных примерно на 3 тысячи рабочих мест. Space 1 создана в 2019 году компанией O1 Properties, одним из крупнейших владельцев традиционных офисов класса А в Москве. WeWork создана в 2010 году, под ее управлением находится 660 офисов в 119 городах мира. В ноябре прошлого года компания подала заявление о банкротстве, однако по американскому законодательству оно допускает реструктуризацию и продолжение деятельности.

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покупка бизнеса, активы