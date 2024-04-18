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В Кремле объяснили, зачем Путин "поставил на место" губернатора

В Кремле объяснили, зачем Путин "поставил на место" губернатора - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле объяснили, зачем Путин "поставил на место" губернатора

Президент Владимир Путин сам всегда уважительно говорит о россиянах и требует от подчиненных такого же отношения, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T13:08+0300

2024-04-18T13:08+0300

2024-04-18T13:19+0300

политика

владимир путин

дмитрий песков

тюменская область

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин сам всегда уважительно говорит о россиянах и требует от подчиненных такого же отношения, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В ходе общениями с представителями прессы один из журналистов задал вопрос, часто ли президенту приходится "ставить на место" глав регионов. Накануне Путин упрекнул губернатора Тюменской области Александра Моора в неуважительном отношении к людям, пострадавшим в паводках и проявлявшим упорное нежелание покидать свои подтопленные дома. "Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента", - ответил Песков журналистам.17 апреля глава государства встретился с министрами и губернаторами и обсудил с ними борьбу с мощными паводками, обрушившимися на несколько регионов. "Из зоны подтопления люди эвакуированы,— доложил Александр Моор.— Остались последние — самые упертые". На территории активно работают бригады МЧС и полиции. Эти службы будут "окарауливать дамбу", сообщил Моор."Вы сказали, что "людей вывозим, остались самые упертые",— отметил Путин.— Не надо так о людях говорить, не надо". Президент подчеркнул, что жители боятся потерять имущество и дома и следует их убедить в том, что все будет "надежно обеспечено". На реке Ишим ожидается исторический максимум подъема воды. Власти Тюменской области решили эвакуировать жителей 35 населенных пунктов. С 8 апреля в регионе введен режим ЧС. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов.

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владимир путин, дмитрий песков, тюменская область