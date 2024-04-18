https://1prime.ru/20240418/kritika-847494433.html
В Кремле объяснили, зачем Путин "поставил на место" губернатора
В Кремле объяснили, зачем Путин "поставил на место" губернатора - 18.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили, зачем Путин "поставил на место" губернатора
Президент Владимир Путин сам всегда уважительно говорит о россиянах и требует от подчиненных такого же отношения, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T13:08+0300
2024-04-18T13:08+0300
2024-04-18T13:19+0300
политика
владимир путин
дмитрий песков
тюменская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847079993_0:97:3073:1826_1920x0_80_0_0_aaecb27ff89c2d56017f57b922c9a105.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин сам всегда уважительно говорит о россиянах и требует от подчиненных такого же отношения, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В ходе общениями с представителями прессы один из журналистов задал вопрос, часто ли президенту приходится "ставить на место" глав регионов. Накануне Путин упрекнул губернатора Тюменской области Александра Моора в неуважительном отношении к людям, пострадавшим в паводках и проявлявшим упорное нежелание покидать свои подтопленные дома. "Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента", - ответил Песков журналистам.17 апреля глава государства встретился с министрами и губернаторами и обсудил с ними борьбу с мощными паводками, обрушившимися на несколько регионов. "Из зоны подтопления люди эвакуированы,— доложил Александр Моор.— Остались последние — самые упертые". На территории активно работают бригады МЧС и полиции. Эти службы будут "окарауливать дамбу", сообщил Моор."Вы сказали, что "людей вывозим, остались самые упертые",— отметил Путин.— Не надо так о людях говорить, не надо". Президент подчеркнул, что жители боятся потерять имущество и дома и следует их убедить в том, что все будет "надежно обеспечено". На реке Ишим ожидается исторический максимум подъема воды. Власти Тюменской области решили эвакуировать жителей 35 населенных пунктов. С 8 апреля в регионе введен режим ЧС. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов.
https://1prime.ru/20240417/otchital-847468957.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847079993_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f80c4c2f4d99a7fcbb42bf2ae762c84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, тюменская область
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Тюменская область
В Кремле объяснили, зачем Путин "поставил на место" губернатора
Песков о критике Путина в адрес Моора: президент требует корректных выражений
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин сам всегда уважительно говорит о россиянах и требует от подчиненных такого же отношения, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В ходе общениями с представителями прессы один из журналистов задал вопрос, часто ли президенту приходится "ставить на место" глав регионов. Накануне Путин упрекнул губернатора Тюменской области Александра Моора в неуважительном отношении к людям, пострадавшим в паводках и проявлявшим упорное нежелание покидать свои подтопленные дома.
"Вы знаете, что он всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика президента", - ответил Песков журналистам.
17 апреля глава государства встретился с министрами и губернаторами и обсудил с ними борьбу с мощными паводками, обрушившимися на несколько регионов. "Из зоны подтопления люди эвакуированы,— доложил Александр Моор.— Остались последние — самые упертые". На территории активно работают бригады МЧС и полиции. Эти службы будут "окарауливать дамбу", сообщил Моор.
"Вы сказали, что "людей вывозим, остались самые упертые",— отметил Путин.— Не надо так о людях говорить, не надо". Президент подчеркнул, что жители боятся потерять имущество и дома и следует их убедить в том, что все будет "надежно обеспечено".
На реке Ишим ожидается исторический максимум подъема воды. Власти Тюменской области решили эвакуировать жителей 35 населенных пунктов. С 8 апреля в регионе введен режим ЧС. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов.
"Не надо так о людях". Путин отчитал губернатора за слова о жителях области