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Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на семь сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на семь сантиметров - 18.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на семь сантиметров
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, в течение шести часов поднялась на семь сантиметров, достигнув 977 сантиметра. Об... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T12:19+0300
2024-04-18T12:19+0300
2024-04-18T12:19+0300
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курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, в течение шести часов поднялась на семь сантиметров, достигнув 977 сантиметра. Об этом сообщила администрация города. Уральский гидрометцентр ранее предупредил об ожидаемом продолжении подъема воды в реке до 18 апреля. Уровень воды уже превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 977 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на семь сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 6 часов вырос на 7 см и достиг 977 см
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, в течение шести часов поднялась на семь сантиметров, достигнув 977 сантиметра. Об этом сообщила администрация города.
Уральский гидрометцентр ранее предупредил об ожидаемом продолжении подъема воды в реке до 18 апреля. Уровень воды уже превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 977 сантиметров.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос до 483 сантиметров