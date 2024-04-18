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Уровень реки Тобол у Кургана превысил 9,8 метра
Уровень реки Тобол у Кургана превысил 9,8 метра - 18.04.2024, ПРАЙМ
Уровень реки Тобол у Кургана превысил 9,8 метра
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 18.00 (16.00 мск) четверга, с утра поднялась на 17 сантиметров. Уровень достиг 987 сантиметров. Об этом сообщила | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T16:19+0300
2024-04-18T16:19+0300
2024-04-18T16:19+0300
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 18.00 (16.00 мск) четверга, с утра поднялась на 17 сантиметров. Уровень достиг 987 сантиметров. Об этом сообщила администрация города. Уральский гидрометцентр ранее сообщал, что ждет продолжения подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень уже превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 987 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
Уровень реки Тобол у Кургана превысил 9,8 метра
Администрация Кургана: уровень реки Тобол за десять часов вырос на 17 см
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 18.00 (16.00 мск) четверга, с утра поднялась на 17 сантиметров. Уровень достиг 987 сантиметров. Об этом сообщила администрация города.
Уральский гидрометцентр ранее сообщал, что ждет продолжения подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень уже превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 987 сантиметров.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Жителям пострадавших от паводка домов в Бурятии выплатят матпомощь