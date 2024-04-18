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"Русхимальянс" подал иск к Linde из-за проекта завода по переработке СПГ

"Русхимальянс" подал иск к Linde из-за проекта завода по переработке СПГ - 18.04.2024, ПРАЙМ

"Русхимальянс" подал иск к Linde из-за проекта завода по переработке СПГ

Иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", в котором оно требует взыскать около 105,5 миллиарда рублей со структур немецкой... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T14:13+0300

2024-04-18T14:13+0300

2024-04-18T14:13+0300

экономика

спг

иск

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", в котором оно требует взыскать около 105,5 миллиарда рублей со структур немецкой инжиниринговой компании Linde, связан с контрактом на строительство завода по переработке сжиженного природного газа (СПГ) в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области. Об этом говорится в материалах арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. В них говорится, что контракт был заключен 9 сентября 2021 года "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из немецкой Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис") в качестве подрядчика. Ранее сообщалось, что иск "Русхимальянса" о взыскании денежных средств по этому контракту с Linde GmbH и ее поручителя – материнской ирландской Linde PLC – поступил в суд 20 марта, но основания исковых требований не были известны. Предварительные слушания назначены на 13 июня. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис". По контракту от 7 июля стоимостью 5,9 миллиарда евро подрядчики должны были построить в том же месте газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Однако Linde прекратила исполнение своих обязательств в мае 2022 года со ссылкой на санкции Евросоюза, которыми были запрещены поставки в Россию необходимого оборудования. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в феврале по иску "Русхимальянса" взыскал со структур Linde более 692,9 миллиона евро задолженности по контракту и около 44,5 миллиарда рублей убытков (в сумме – более 113,7 миллиарда рублей по текущему курсу). Истец на последнем заседании уменьшил сумму иска на 300 миллионов евро – эту сумму в ходе внесудебного урегулирования ему вернуло ООО "Ренконс Хэви Индастрис". Кроме того, в том деле суд обратил взыскание на акции и доли ответчиков в нескольких российских компаниях – АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус" и других путем реализации в рамках исполнительного производства.

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спг, иск