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"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой - 18.04.2024, ПРАЙМ
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"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой
"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой
Отношения Франции и России достигли низшей точки, заявил в эфире радиостанции RFI Бывший посол России во Франции Алесандр Орлов. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:26+0300
2024-04-18T10:45+0300
политика
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ПАРИЖ, 18 апр - ПРАЙМ. Отношения Франции и России достигли низшей точки, заявил в эфире радиостанции RFI Бывший посол России во Франции Алесандр Орлов."Наши отношения сейчас действительно находятся на самом низком уровне. Я, занимавшийся франко-российскими отношениями 50 лет, могу сказать, что никогда они не были так плохи, как сегодня. И в последнее время президент Франции все-таки совершил некоторые оплошности, которые еще сильнее расширили пропасть, которая сегодня разделяет Францию и Россию", – заметил Орлов.По словам дипломата, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил три оплошности, которые испортили отношения двух государств.Первым неверным шагом было заявление французского лидера о возможности отправки европейских солдат на Украину, которое не получило одобрение в международном сообществе. Вторым шагом была идея проведения Олимпийских игр в Париже без участия российских спортсменов. Третьим шагом стало странное приглашение России на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии без президента России Владимира Путина, отметил дипломат.Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отмечал, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.
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франция, россия, эммануэль макрон, новости
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Новости
10:26 18.04.2024 (обновлено: 10:45 18.04.2024)
 
"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой

Экс-посол Орлов: Макрон допустил три оплошности, испортившие отношения с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 18 апр - ПРАЙМ. Отношения Франции и России достигли низшей точки, заявил в эфире радиостанции RFI Бывший посол России во Франции Алесандр Орлов.
"Наши отношения сейчас действительно находятся на самом низком уровне. Я, занимавшийся франко-российскими отношениями 50 лет, могу сказать, что никогда они не были так плохи, как сегодня. И в последнее время президент Франции все-таки совершил некоторые оплошности, которые еще сильнее расширили пропасть, которая сегодня разделяет Францию и Россию", – заметил Орлов.
По словам дипломата, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил три оплошности, которые испортили отношения двух государств.
Первым неверным шагом было заявление французского лидера о возможности отправки европейских солдат на Украину, которое не получило одобрение в международном сообществе. Вторым шагом была идея проведения Олимпийских игр в Париже без участия российских спортсменов. Третьим шагом стало странное приглашение России на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии без президента России Владимира Путина, отметил дипломат.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отмечал, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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