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"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой

"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой - 18.04.2024, ПРАЙМ

"Три оплошности". Дипломат раскрыл, как Макрон испортил отношения с Москвой

Отношения Франции и России достигли низшей точки, заявил в эфире радиостанции RFI Бывший посол России во Франции Алесандр Орлов. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T10:26+0300

2024-04-18T10:26+0300

2024-04-18T10:45+0300

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ПАРИЖ, 18 апр - ПРАЙМ. Отношения Франции и России достигли низшей точки, заявил в эфире радиостанции RFI Бывший посол России во Франции Алесандр Орлов."Наши отношения сейчас действительно находятся на самом низком уровне. Я, занимавшийся франко-российскими отношениями 50 лет, могу сказать, что никогда они не были так плохи, как сегодня. И в последнее время президент Франции все-таки совершил некоторые оплошности, которые еще сильнее расширили пропасть, которая сегодня разделяет Францию и Россию", – заметил Орлов.По словам дипломата, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил три оплошности, которые испортили отношения двух государств.Первым неверным шагом было заявление французского лидера о возможности отправки европейских солдат на Украину, которое не получило одобрение в международном сообществе. Вторым шагом была идея проведения Олимпийских игр в Париже без участия российских спортсменов. Третьим шагом стало странное приглашение России на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии без президента России Владимира Путина, отметил дипломат.Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отмечал, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.

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франция, россия, эммануэль макрон, новости