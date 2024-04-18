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В Кремле не обсуждали ограничение маткапитала на жилье в зоне затопления
В Кремле не обсуждали ограничение маткапитала на жилье в зоне затопления - 18.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле не обсуждали ограничение маткапитала на жилье в зоне затопления
В Кремле не обсуждали вероятность ограничения действия дачной амнистии и маткапитала на территориях садовых и дачных товариществ, расположенных в зоне... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T13:27+0300
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2024-04-18T13:31+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В Кремле не обсуждали вероятность ограничения действия дачной амнистии и маткапитала на территориях садовых и дачных товариществ, расположенных в зоне затопления. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, здесь никакой нет позиции, это вопрос не рассматривался", - заявил пресс-секретарь президента России.Инициатива ограничить действие дачной амнистии и маткапитала на территориях садовых и дачных товариществ, расположенных в зоне паводков, была озвучена главой Курганской области Вадимом Шумковым.Тем не менее, губернатор региона не уточнил, с какой целью и какие именно ограничения могут быть введены.Администрация города ранее также сообщила, что вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, в течение шести часов поднялась на семь сантиметров, достигнув 977 сантиметра.
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россия, дмитрий песков, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
В Кремле не обсуждали ограничение маткапитала на жилье в зоне затопления
Песков: ограничение действия маткапитала на жилье в регионах паводка не рассматривалось
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В Кремле не обсуждали вероятность ограничения действия дачной амнистии и маткапитала на территориях садовых и дачных товариществ, расположенных в зоне затопления. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, здесь никакой нет позиции, это вопрос не рассматривался", - заявил пресс-секретарь президента России.
Инициатива ограничить действие дачной амнистии и маткапитала на территориях садовых и дачных товариществ, расположенных в зоне паводков, была озвучена главой Курганской области Вадимом Шумковым.
Тем не менее, губернатор региона не уточнил, с какой целью и какие именно ограничения могут быть введены.
Администрация города ранее также сообщила, что вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, в течение шести часов поднялась на семь сантиметров, достигнув 977 сантиметра.
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