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В Кремле не обсуждали ограничение маткапитала на жилье в зоне затопления

В Кремле не обсуждали ограничение маткапитала на жилье в зоне затопления - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле не обсуждали ограничение маткапитала на жилье в зоне затопления

В Кремле не обсуждали вероятность ограничения действия дачной амнистии и маткапитала на территориях садовых и дачных товариществ, расположенных в зоне... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T13:27+0300

2024-04-18T13:27+0300

2024-04-18T13:31+0300

россия

дмитрий песков

новости

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В Кремле не обсуждали вероятность ограничения действия дачной амнистии и маткапитала на территориях садовых и дачных товариществ, расположенных в зоне затопления. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, здесь никакой нет позиции, это вопрос не рассматривался", - заявил пресс-секретарь президента России.Инициатива ограничить действие дачной амнистии и маткапитала на территориях садовых и дачных товариществ, расположенных в зоне паводков, была озвучена главой Курганской области Вадимом Шумковым.Тем не менее, губернатор региона не уточнил, с какой целью и какие именно ограничения могут быть введены.Администрация города ранее также сообщила, что вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 14.00 (12.00 мск) четверга, в течение шести часов поднялась на семь сантиметров, достигнув 977 сантиметра.

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россия, дмитрий песков, новости