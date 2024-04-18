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Захарова оценила решение Зеленского по ужесточению мобилизации - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Захарова оценила решение Зеленского по ужесточению мобилизации
Захарова оценила решение Зеленского по ужесточению мобилизации - 18.04.2024, ПРАЙМ
Захарова оценила решение Зеленского по ужесточению мобилизации
Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны. Владимир Зеленский своими действиями направляет украинцев на верную смерть... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:46+0300
2024-04-18T11:46+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мария захарова
мобилизация на украине
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны. Владимир Зеленский своими действиями направляет украинцев на верную смерть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Зеленский подписал "чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон", "это касается огромного числа людей, которые явно не будут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной не то что отправки на фронт, для гарантированной гибели"."Их же на верную смерть Зеленский отправляет", — сказала Захарова в ходе брифинга и идобавила, что закон о мобилизации "будет способствовать увеличению и без того зашкаливающей коррупции на Украине, еще больше расколет общество и едва ли поможет режиму Зеленского с поплнением рядов ВСУ". Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
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владимир зеленский, мария захарова, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, мобилизация на Украине
11:46 18.04.2024
 
Захарова оценила решение Зеленского по ужесточению мобилизации

Захарова: закон о мобилизации уничтожает права украинцев, их ведут на смерть

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны. Владимир Зеленский своими действиями направляет украинцев на верную смерть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Зеленский подписал "чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон", "это касается огромного числа людей, которые явно не будут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной не то что отправки на фронт, для гарантированной гибели".
"Их же на верную смерть Зеленский отправляет", — сказала Захарова в ходе брифинга и идобавила, что закон о мобилизации "будет способствовать увеличению и без того зашкаливающей коррупции на Украине, еще больше расколет общество и едва ли поможет режиму Зеленского с поплнением рядов ВСУ".
Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.
Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.
В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).
Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).
Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.
Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийМария Захаровамобилизация на Украине
 
 
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