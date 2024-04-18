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Захарова оценила решение Зеленского по ужесточению мобилизации

Захарова оценила решение Зеленского по ужесточению мобилизации - 18.04.2024, ПРАЙМ

Захарова оценила решение Зеленского по ужесточению мобилизации

Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны. Владимир Зеленский своими действиями направляет украинцев на верную смерть... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T11:46+0300

2024-04-18T11:46+0300

2024-04-18T11:46+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мария захарова

мобилизация на украине

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны. Владимир Зеленский своими действиями направляет украинцев на верную смерть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Зеленский подписал "чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон", "это касается огромного числа людей, которые явно не будут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной не то что отправки на фронт, для гарантированной гибели"."Их же на верную смерть Зеленский отправляет", — сказала Захарова в ходе брифинга и идобавила, что закон о мобилизации "будет способствовать увеличению и без того зашкаливающей коррупции на Украине, еще больше расколет общество и едва ли поможет режиму Зеленского с поплнением рядов ВСУ". Владимир Зеленский подписал закон, призванный ужесточить процесс мобилизации на Украине. Рада приняла указанный законопроект 11 апреля.Первый зампредседателя Рады Александр Корниенко 14 апреля заявил, что ряд положений документа должен вступить в силу после опубликования, часть - через месяц.В течение 60 дней после вступления в силу закона военнообязанные должны уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в Территориальном центре комплектования (ТЦК).Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и паспорт и предъявлять их при пересечении границы. Согласно новому документу, уважительными причинами неприбытия в ТЦК после получения повестки являются препятствия стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).Законопроект предусматривает отмену срочной службы и введение базовой общевойсковой подготовки, в частности, в высших учебных заведениях. Во время военного положения такая подготовка длится до трех месяцев, в мирное время – до пяти.Депутаты убрали из правительственной версии закона ограничения на выезд военнообязанных за границу по решению военного командования. Также исключили норму об аресте банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.

https://1prime.ru/20240418/svo-847488686.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, мария захарова, мобилизация на украине