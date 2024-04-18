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Эксперты подсчитали самый дешевый вариант путешествия на медовый месяц
Эксперты подсчитали самый дешевый вариант путешествия на медовый месяц - 18.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали самый дешевый вариант путешествия на медовый месяц
Эксперты "Яндекс Путешествий" выявили самые дешевые направления из Санкт-Петербурга для медового месяца, сообщает "Петербургский дневник". | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T15:18+0300
2024-04-18T15:18+0300
2024-04-18T15:19+0300
путешествия
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Эксперты "Яндекс Путешествий" выявили самые дешевые направления из Санкт-Петербурга для медового месяца, сообщает "Петербургский дневник"."В этом году большое количество пар планируют начать совместную жизнь с красивой даты 24.04.24. После свадьбы молодожены, следуя традиции, отправляются в путешествие на медовый месяц, чтобы отдохнуть в компании с любимым человеком", – указывается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАналитики подсчитали, что авиаперелет из Петербурга до Сочи и обратно в этот период будет стоить 47 тысяч рублей, двухместный номер в трехзвездочном отеле на шесть ночей обойдется примерно в 8,6 тысячи рублей.Молодожены отдадут около 75 тысяч рублей за путешествие на Байкал: авиабилеты до Иркутска и обратно – 49 тысяч рублей, автобус до Листвянки – 440 рублей на двоих в одну сторону, проживание – 15 тысяч рублей за шесть ночей в двухместном номере местного отеля.Ранее "Яндекс Путешествия" запустил возможность оплаты в забронированных гостиницах частями — начать платить можно будет за год до планируемого отдыха, а разбить платеж — на срок до полугода.
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путешествия
Эксперты подсчитали самый дешевый вариант путешествия на медовый месяц
Эксперты подсчитали, во сколько молодоженам обойдется свадебное путешествие
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ.
Эксперты "Яндекс Путешествий" выявили самые дешевые направления из Санкт-Петербурга для медового месяца, сообщает
"Петербургский дневник".
"В этом году большое количество пар планируют начать совместную жизнь с красивой даты 24.04.24. После свадьбы молодожены, следуя традиции, отправляются в путешествие на медовый месяц, чтобы отдохнуть в компании с любимым человеком", – указывается в статье.
Аналитики подсчитали, что авиаперелет из Петербурга до Сочи и обратно в этот период будет стоить 47 тысяч рублей, двухместный номер в трехзвездочном отеле на шесть ночей обойдется примерно в 8,6 тысячи рублей.
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Молодожены отдадут около 75 тысяч рублей за путешествие на Байкал: авиабилеты до Иркутска и обратно – 49 тысяч рублей, автобус до Листвянки – 440 рублей на двоих в одну сторону, проживание – 15 тысяч рублей за шесть ночей в двухместном номере местного отеля.
Ранее "Яндекс Путешествия" запустил возможность оплаты в забронированных гостиницах частями — начать платить можно будет за год до планируемого отдыха, а разбить платеж — на срок до полугода.