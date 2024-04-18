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Собянин сообщил об ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Собянин сообщил об ожидаемой продолжительности жизни в Москве - 18.04.2024, ПРАЙМ
Собянин сообщил об ожидаемой продолжительности жизни в Москве
В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T07:45+0300
2024-04-18T07:45+0300
2024-04-18T07:46+0300
россия
ожидаемая продолжительность жизни
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге. Как написал градоначальник, "по последним данным, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет". В 2010 году, как указал Собянин, ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляла 74,2 года.
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россия, ожидаемая продолжительность жизни
РОССИЯ, ожидаемая продолжительность жизни
Собянин сообщил об ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Собянин: ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге.
Как написал градоначальник, "по последним данным, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет".
Мишустин: продолжительность жизни в России превысила доковидные значения
В 2010 году, как указал Собянин, ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляла 74,2 года.