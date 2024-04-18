https://1prime.ru/20240418/moskva-847480462.html

Собянин сообщил об ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Собянин сообщил об ожидаемой продолжительности жизни в Москве - 18.04.2024, ПРАЙМ

Собянин сообщил об ожидаемой продолжительности жизни в Москве

В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T07:45+0300

2024-04-18T07:45+0300

2024-04-18T07:46+0300

россия

ожидаемая продолжительность жизни

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге. Как написал градоначальник, "по последним данным, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет". В 2010 году, как указал Собянин, ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляла 74,2 года.

https://1prime.ru/20240403/zhizn-847035318.html

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россия, ожидаемая продолжительность жизни