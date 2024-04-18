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Стало известно, какую сумму МВФ направил на помощь Украине с 2022 года

Стало известно, какую сумму МВФ направил на помощь Украине с 2022 года - 18.04.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какую сумму МВФ направил на помощь Украине с 2022 года

Киев привлек более 8 миллиардов бюджетной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ) с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T09:55+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Киев привлек более 8 миллиардов бюджетной поддержки от Международного валютного фонда (МВФ) с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов Украины. "Минфин привлек (с февраля 2022 года – ред.) около 8,1 миллиарда долларов бюджетной поддержки от МВФ. 5,4 миллиарда из общей суммы поступили в рамках программы механизма расширенного финансирования (EFF)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины. По информации ведомства, в рамках визита в США министр финансов Украины Сергей Марченко и премьер Денис Шмыгаль встретились с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. "Среди обсуждаемых тем - экономическая ситуация на Украине и состояние выполнения условий программ сотрудничества с МВФ и ВБ", - отметили в министерстве финансов. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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