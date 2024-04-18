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Глава МВФ раскрыла, как США получили выгоду от роста цен на энергоносители - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Глава МВФ раскрыла, как США получили выгоду от роста цен на энергоносители
Глава МВФ раскрыла, как США получили выгоду от роста цен на энергоносители - 18.04.2024, ПРАЙМ
Глава МВФ раскрыла, как США получили выгоду от роста цен на энергоносители
США был выгоден рост цен на энергоносители, который в то же время вредил экономике Европы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T15:37+0300
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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. США был выгоден рост цен на энергоносители, который в то же время вредил экономике Европы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.Ранее Федеральная резервная система США публиковала данные, согласно которым экономическая активность в США в феврале-апреле несколько увеличилась, а прогнозы по экономическому росту оказались осторожно-оптимистичными."США получили выгоду от более выгодных условий в том, что касается энергетических цен, но (это) было довольно серьезным фактором для Европы", - заявила она в четверг на пресс-брифинге.Как подчеркнула Георгиева, динамика энергетических цен стала негативным фактором для Европы, который сказался на отставании темпов роста европейской экономики по сравнению с США.
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Экономика, МВФ, США, ЕС, Новости
15:37 18.04.2024
 
Глава МВФ раскрыла, как США получили выгоду от роста цен на энергоносители

Глава МВФ: США выгоден рост цен на энергоносители, который вредил экономике ЕС

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанк Глава МВФ Кристалина Георгиева
 Глава МВФ Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. США был выгоден рост цен на энергоносители, который в то же время вредил экономике Европы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Ранее Федеральная резервная система США публиковала данные, согласно которым экономическая активность в США в феврале-апреле несколько увеличилась, а прогнозы по экономическому росту оказались осторожно-оптимистичными.
"США получили выгоду от более выгодных условий в том, что касается энергетических цен, но (это) было довольно серьезным фактором для Европы", - заявила она в четверг на пресс-брифинге.
Как подчеркнула Георгиева, динамика энергетических цен стала негативным фактором для Европы, который сказался на отставании темпов роста европейской экономики по сравнению с США.
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