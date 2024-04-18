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В России выросло число людей, способных прожить на накопления

В России выросло число людей, способных прожить на накопления - 18.04.2024, ПРАЙМ

В России выросло число людей, способных прожить на накопления

Количество жителей России, которые могли бы прожить на свои сбережения от нескольких месяцев до двух лет, выросло с 37% до 45% за три года, свидетельствует... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T12:06+0300

2024-04-18T12:06+0300

2024-04-18T12:06+0300

экономика

накопления

россияне

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Количество жителей России, которые могли бы прожить на свои сбережения от нескольких месяцев до двух лет, выросло с 37% до 45% за три года, свидетельствует исследование лаборатории полевых исследований Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС, которое есть у РИА Новости. "Согласно опросу, проведенному с разницей в три года, в апреле 2020 и в апреле 2023, в России растет количество людей, имеющих накопления, которые позволят им прожить без постоянного заработка от нескольких месяцев до двух и более лет. За три года их количество выросло с 37% до 45%", - говорится в документе. По данным опроса, жить на том же уровне только за счет сбережений в течение нескольких месяцев в 2020 году могли 22%, а в 2023 году - 25%. Прожить на имеющиеся средства без сокращения расходов около года - 9% и 12% соответственно. Два года и более - 6% в 2020 и 8% в 2023. "В последнее время многие критикуют Росстат за административный подход к расчету бедности в стране. Но результаты проведенного опроса подтверждают его данные: общая тенденция улавливается верно – уровень бедности в стране снижается. Пусть медленно, но вполне ощутимо", – отметил руководитель исследования, заведующий лабораторией полевых исследований Дмитрий Рогозин. В исследовании "Человек, семья, общество", которое проводилось методом телефонного опроса, поучаствовало 9,5 тысяч человек со всей России.

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накопления, россияне