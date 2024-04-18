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Банк России сообщил о резком росте оборота наличных денег
Банк России сообщил о резком росте оборота наличных денег - 18.04.2024, ПРАЙМ
Банк России сообщил о резком росте оборота наличных денег
Объем наличного денежного оборота в России в 2023 году вырос на 13,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 123,8 триллиона рублей, следует из сообщения ЦБ | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:57+0300
2024-04-18T11:57+0300
2024-04-18T12:59+0300
банк россии
наличные деньги в обращении
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Объем наличного денежного оборота в России в 2023 году вырос на 13,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 123,8 триллиона рублей, следует из сообщения ЦБ РФ. "Наличный денежный оборот в 2023 году составил 123,8 триллиона рублей. В прошлом году в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 триллиона наличных рублей, было выдано 63,4 триллиона наличных рублей", - говорится в сообщении ЦБ. По данным регулятора, в 2022 году наличный денежный оборот составил 108,9 триллиона рублей, в кассы и банкоматы банков поступило 53,2 триллиона наличных рублей, было выдано 55,7 триллиона. Таким образом, в 2023 году наличный оборот увеличился на 13,7%. Уточняется, что основной объем поступлений наличных денег пришелся на торговлю - 6,8 триллиона рублей (на 1,8% больше, чем годом ранее). Приток наличных на банковские счета физических лиц увеличился на 29% - до 9,5 триллиона рублей. При этом было выдано 11,7 триллиона рублей, что также на 29% превышает показатель предыдущего года. По кредитным операциям поступления и выдачи наличных увеличились на 12% и 48% соответственно и составили по 1,1 триллиона рублей. Лидерами по наличному денежному обороту стали Москва (27 миллиардов рублей) и Московская область (8,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (7,9 миллиарда рублей), Краснодарский край (5,8 миллиарда рублей), сообщил ЦБ.
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наличные деньги в обращении
Банк России, наличные деньги в обращении
Банк России сообщил о резком росте оборота наличных денег
ЦБ: оборот наличных денег в РФ в 2023 году вырос на 13,7%, до 123,8 трлн рублей
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Объем наличного денежного оборота в России в 2023 году вырос на 13,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 123,8 триллиона рублей, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Наличный денежный оборот в 2023 году составил 123,8 триллиона рублей. В прошлом году в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 триллиона наличных рублей, было выдано 63,4 триллиона наличных рублей", - говорится в сообщении ЦБ.
По данным регулятора, в 2022 году наличный денежный оборот составил 108,9 триллиона рублей, в кассы и банкоматы банков поступило 53,2 триллиона наличных рублей, было выдано 55,7 триллиона. Таким образом, в 2023 году наличный оборот увеличился на 13,7%.
Уточняется, что основной объем поступлений наличных денег пришелся на торговлю - 6,8 триллиона рублей (на 1,8% больше, чем годом ранее). Приток наличных на банковские счета физических лиц увеличился на 29% - до 9,5 триллиона рублей. При этом было выдано 11,7 триллиона рублей, что также на 29% превышает показатель предыдущего года.
По кредитным операциям поступления и выдачи наличных увеличились на 12% и 48% соответственно и составили по 1,1 триллиона рублей.
Лидерами по наличному денежному обороту стали Москва (27 миллиардов рублей) и Московская область (8,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (7,9 миллиарда рублей), Краснодарский край (5,8 миллиарда рублей), сообщил ЦБ.
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