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МИД предостерег Узбекистан от сотрудничества с НАТО

МИД предостерег Узбекистан от сотрудничества с НАТО - 18.04.2024, ПРАЙМ

МИД предостерег Узбекистан от сотрудничества с НАТО

Намерение Соединенных Штатов и НАТО взаимодействовать с Узбекистаном и другими союзными государствами России не имеет ничего общего с интересами этих стран. Об... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T13:18+0300

2024-04-18T13:18+0300

2024-04-18T13:18+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Намерение Соединенных Штатов и НАТО взаимодействовать с Узбекистаном и другими союзными государствами России не имеет ничего общего с интересами этих стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее французское издание Figaro сообщало, что Североатлантический альянс организовал в Ташкенте обучение узбекских военных, которые будут проходить до 20 апреля."С уверенностью можем сказать, что навязчивое желание США и их союзников по НАТО развивать взаимодействие, особенно в вопросах обороны и безопасности, не имеет ничего общего с интересами дружественных России суверенных государств", - отметила дипломат.Захарова отметила, что такая программа помощи направлена на расширение геополитического влияния НАТО, а не на укрепление обороноспособности страны. Узбекистан и другие дружественные России государства не должны питать иллюзии относительно реальной пользы от такого сотрудничества, заключила она.

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россия, узбекистан, нато, новости