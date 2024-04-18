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МИД предостерег Узбекистан от сотрудничества с НАТО - 18.04.2024, ПРАЙМ
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МИД предостерег Узбекистан от сотрудничества с НАТО
МИД предостерег Узбекистан от сотрудничества с НАТО - 18.04.2024, ПРАЙМ
МИД предостерег Узбекистан от сотрудничества с НАТО
Намерение Соединенных Штатов и НАТО взаимодействовать с Узбекистаном и другими союзными государствами России не имеет ничего общего с интересами этих стран. Об... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T13:18+0300
2024-04-18T13:18+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Намерение Соединенных Штатов и НАТО взаимодействовать с Узбекистаном и другими союзными государствами России не имеет ничего общего с интересами этих стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее французское издание Figaro сообщало, что Североатлантический альянс организовал в Ташкенте обучение узбекских военных, которые будут проходить до 20 апреля."С уверенностью можем сказать, что навязчивое желание США и их союзников по НАТО развивать взаимодействие, особенно в вопросах обороны и безопасности, не имеет ничего общего с интересами дружественных России суверенных государств", - отметила дипломат.Захарова отметила, что такая программа помощи направлена на расширение геополитического влияния НАТО, а не на укрепление обороноспособности страны. Узбекистан и другие дружественные России государства не должны питать иллюзии относительно реальной пользы от такого сотрудничества, заключила она.
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россия, узбекистан, нато, новости
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, НАТО, Новости
13:18 18.04.2024
 
МИД предостерег Узбекистан от сотрудничества с НАТО

МИД предостерег Узбекистан: желание НАТО сотрудничать не несет пользы для его интересов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Намерение Соединенных Штатов и НАТО взаимодействовать с Узбекистаном и другими союзными государствами России не имеет ничего общего с интересами этих стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее французское издание Figaro сообщало, что Североатлантический альянс организовал в Ташкенте обучение узбекских военных, которые будут проходить до 20 апреля.
"С уверенностью можем сказать, что навязчивое желание США и их союзников по НАТО развивать взаимодействие, особенно в вопросах обороны и безопасности, не имеет ничего общего с интересами дружественных России суверенных государств", - отметила дипломат.
Захарова отметила, что такая программа помощи направлена на расширение геополитического влияния НАТО, а не на укрепление обороноспособности страны. Узбекистан и другие дружественные России государства не должны питать иллюзии относительно реальной пользы от такого сотрудничества, заключила она.
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