https://1prime.ru/20240418/nato-847503729.html

В НАТО не увидели признаков "российской угрозы"

В НАТО не увидели признаков "российской угрозы" - 18.04.2024, ПРАЙМ

В НАТО не увидели признаков "российской угрозы"

У Североатлантического альянса нет сведений об угрозе со стороны Москвы в отношении какой-либо страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T18:10+0300

2024-04-18T18:10+0300

2024-04-18T18:12+0300

политика

нато

йенс столтенберг

российская угроза

кремль

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/32/841263242_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_cd2a6efe505a332f09f047bf4379f22d.jpg

КАПРИ (Италия), 18 апр – ПРАЙМ. У Североатлантического альянса нет сведений об угрозе со стороны Москвы в отношении какой-либо страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "У нас нет указаний о какой-либо немедленной угрозе... Причина в том, что НАТО – сильнейший альянс в истории", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри.При этом в середине апреля в докладе о реформировании альянса "НАТО — 2030", который опубликован по итогам консультаций глав МИД альянса именно Россия была названа главной военной угрозой как минимум на ближайшие шесть лет. На второе место среди угроз своей безопасности альянс поставил Китай, на третье — международный терроризм.О том, что Москва не представляет угрозы для безопасности, заявлял и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. "Зачем им это делать? Какой в этом смысл?" — ответил Сийярто в интервью хорватскому агентству HINA на вопрос о возможном нападении России на НАТО.Однако в последние месяцы на Западе участились заявления о возможность прямом вооруженном конфликте альянса и России. Хотя в Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. При этом Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://1prime.ru/20240418/sodaty-847503142.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, йенс столтенберг, российская угроза, кремль