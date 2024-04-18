https://1prime.ru/20240418/nato-847503729.html
В НАТО не увидели признаков "российской угрозы"
В НАТО не увидели признаков "российской угрозы" - 18.04.2024, ПРАЙМ
В НАТО не увидели признаков "российской угрозы"
У Североатлантического альянса нет сведений об угрозе со стороны Москвы в отношении какой-либо страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T18:10+0300
2024-04-18T18:10+0300
2024-04-18T18:12+0300
политика
нато
йенс столтенберг
российская угроза
кремль
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КАПРИ (Италия), 18 апр – ПРАЙМ. У Североатлантического альянса нет сведений об угрозе со стороны Москвы в отношении какой-либо страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "У нас нет указаний о какой-либо немедленной угрозе... Причина в том, что НАТО – сильнейший альянс в истории", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри.При этом в середине апреля в докладе о реформировании альянса "НАТО — 2030", который опубликован по итогам консультаций глав МИД альянса именно Россия была названа главной военной угрозой как минимум на ближайшие шесть лет. На второе место среди угроз своей безопасности альянс поставил Китай, на третье — международный терроризм.О том, что Москва не представляет угрозы для безопасности, заявлял и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. "Зачем им это делать? Какой в этом смысл?" — ответил Сийярто в интервью хорватскому агентству HINA на вопрос о возможном нападении России на НАТО.Однако в последние месяцы на Западе участились заявления о возможность прямом вооруженном конфликте альянса и России. Хотя в Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. При этом Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://1prime.ru/20240418/sodaty-847503142.html
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нато, йенс столтенберг, российская угроза, кремль
Политика, НАТО, Йенс Столтенберг, российская угроза, Кремль
В НАТО не увидели признаков "российской угрозы"
Генсек НАТО Столтенберг: нет сведений о российской угрозе для стран альянса
КАПРИ (Италия), 18 апр – ПРАЙМ. У Североатлантического альянса нет сведений об угрозе со стороны Москвы в отношении какой-либо страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"У нас нет указаний о какой-либо немедленной угрозе... Причина в том, что НАТО – сильнейший альянс в истории", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри.
При этом в середине апреля в докладе
о реформировании альянса "НАТО — 2030", который опубликован по итогам консультаций глав МИД альянса именно Россия была названа главной военной угрозой как минимум на ближайшие шесть лет. На второе место среди угроз своей безопасности альянс поставил Китай, на третье — международный терроризм.
О том, что Москва не представляет угрозы для безопасности, заявлял и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. "Зачем им это делать? Какой в этом смысл?" — ответил Сийярто в интервью хорватскому агентству HINA
на вопрос о возможном нападении России на НАТО.
Однако в последние месяцы на Западе участились заявления о возможность прямом вооруженном конфликте альянса и России. Хотя в Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. При этом Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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