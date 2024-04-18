https://1prime.ru/20240418/nenavist-847507110.html

СМИ объяснило, почему Трамп "ненавидит Украину"

СМИ объяснило, почему Трамп "ненавидит Украину" - 18.04.2024, ПРАЙМ

СМИ объяснило, почему Трамп "ненавидит Украину"

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "ненавидит Украину", он винит ее в своих политических неудачах, пишет Politico. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T21:59+0300

2024-04-18T21:59+0300

2024-04-18T22:02+0300

политика

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "ненавидит Украину", он винит ее в своих политических неудачах, пишет Politico.Журналисты издания напомнили, что причиной импичмента Трампа стал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Экс-президента США обвинили в стремлении повлиять на выборы 2020 года, склонив украинского лидера к расследованию в отношении нынешнего президента Джо Байдена и его сына Хантера.Более того, по данным Politico, Трамп все еще держит обиду на Украину, поскольку в апреле в социальных сетях опубликовал фразу: "Убейте FISA, ОНА БЫЛА НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗОВАНА ПРОТИВ МЕНЯ И МНОГИХ ДРУГИХ". Так, он отреагировал на решение Конгресса возобновить Закон о надзоре за иностранной разведкой. Документ регулирует слежку за подозреваемыми международными противникамиТрамп, скорее всего, имел в виду прослушку своего бывшего председателя предвыборного штаба Пола Манафорта, предположили журналисты издания.Politico указала, что до того, как Манафорт стал сотрудничать с Трампом, он работал на Украине на бывшего президента Виктора Януковича.В ходе протестов, как отмечает издание, в штаб-квартире Януковича нашли "Черную книгу", которая содержала список тайных платежей партии Януковича украинским чиновникам, телеведущим, законодателям и журналистам. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что фамилия Манафорта была в списке. Указывалось, что он получил 12,7 миллиона долларов. Однако доказательства получения средств отсутствуют, а сам Манафорт все отрицает.История с появлением Манафорта в бухгалтерской книге всплыла благодаря газете New York Times как раз незадолго до того, как Трамп должен был вступить в борьбу с Хиллари Клинтон за президентское кресло в 2016 году, подытожило Politico.

https://1prime.ru/20240412/tramp-847345436.html

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дональд трамп, украина