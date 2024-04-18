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СМИ объяснило, почему Трамп "ненавидит Украину"
СМИ объяснило, почему Трамп "ненавидит Украину" - 18.04.2024, ПРАЙМ
СМИ объяснило, почему Трамп "ненавидит Украину"
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "ненавидит Украину", он винит ее в своих политических неудачах, пишет Politico. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T21:59+0300
2024-04-18T21:59+0300
2024-04-18T22:02+0300
политика
дональд трамп
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "ненавидит Украину", он винит ее в своих политических неудачах, пишет Politico.Журналисты издания напомнили, что причиной импичмента Трампа стал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Экс-президента США обвинили в стремлении повлиять на выборы 2020 года, склонив украинского лидера к расследованию в отношении нынешнего президента Джо Байдена и его сына Хантера.Более того, по данным Politico, Трамп все еще держит обиду на Украину, поскольку в апреле в социальных сетях опубликовал фразу: "Убейте FISA, ОНА БЫЛА НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗОВАНА ПРОТИВ МЕНЯ И МНОГИХ ДРУГИХ". Так, он отреагировал на решение Конгресса возобновить Закон о надзоре за иностранной разведкой. Документ регулирует слежку за подозреваемыми международными противникамиТрамп, скорее всего, имел в виду прослушку своего бывшего председателя предвыборного штаба Пола Манафорта, предположили журналисты издания.Politico указала, что до того, как Манафорт стал сотрудничать с Трампом, он работал на Украине на бывшего президента Виктора Януковича.В ходе протестов, как отмечает издание, в штаб-квартире Януковича нашли "Черную книгу", которая содержала список тайных платежей партии Януковича украинским чиновникам, телеведущим, законодателям и журналистам. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что фамилия Манафорта была в списке. Указывалось, что он получил 12,7 миллиона долларов. Однако доказательства получения средств отсутствуют, а сам Манафорт все отрицает.История с появлением Манафорта в бухгалтерской книге всплыла благодаря газете New York Times как раз незадолго до того, как Трамп должен был вступить в борьбу с Хиллари Клинтон за президентское кресло в 2016 году, подытожило Politico.
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дональд трамп, украина
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА
СМИ объяснило, почему Трамп "ненавидит Украину"
Politico раскрыла, почему Дональд Трамп "ненавидит Украину"
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "ненавидит Украину", он винит ее в своих политических неудачах, пишет Politico.
Журналисты издания напомнили, что причиной импичмента Трампа стал телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Экс-президента США обвинили в стремлении повлиять на выборы 2020 года, склонив украинского лидера к расследованию в отношении нынешнего президента Джо Байдена и его сына Хантера.
Более того, по данным Politico, Трамп все еще держит обиду на Украину, поскольку в апреле в социальных сетях опубликовал фразу: "Убейте FISA, ОНА БЫЛА НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗОВАНА ПРОТИВ МЕНЯ И МНОГИХ ДРУГИХ". Так, он отреагировал на решение Конгресса возобновить Закон о надзоре за иностранной разведкой. Документ регулирует слежку за подозреваемыми международными противниками
Трамп, скорее всего, имел в виду прослушку своего бывшего председателя предвыборного штаба Пола Манафорта, предположили журналисты издания.
Трамп не мог смириться с мыслью о независимости Украины, пишет СМИ
Politico указала, что до того, как Манафорт стал сотрудничать с Трампом, он работал на Украине на бывшего президента Виктора Януковича.
В ходе протестов, как отмечает издание, в штаб-квартире Януковича нашли "Черную книгу", которая содержала список тайных платежей партии Януковича украинским чиновникам, телеведущим, законодателям и журналистам. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что фамилия Манафорта была в списке. Указывалось, что он получил 12,7 миллиона долларов. Однако доказательства получения средств отсутствуют, а сам Манафорт все отрицает.
История с появлением Манафорта в бухгалтерской книге всплыла благодаря газете New York Times как раз незадолго до того, как Трамп должен был вступить в борьбу с Хиллари Клинтон за президентское кресло в 2016 году, подытожило Politico.