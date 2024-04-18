https://1prime.ru/20240418/neyroreabilitatsiya-847478836.html
В РЖД создают технологию для нейрореабилитации
В РЖД создают технологию для нейрореабилитации - 18.04.2024, ПРАЙМ
В РЖД создают технологию для нейрореабилитации
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с использованием VR, сообщил в беседе с РИА Новости... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T05:59+0300
2024-04-18T05:59+0300
2024-04-18T06:00+0300
ржд
реабилитация
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с использованием VR, сообщил в беседе с РИА Новости заместитель главы РЖД Евгений Чаркин. В частности, он рассказал: "Большой потенциал у VR решений в области медицины. Мы с нашим медицинским блоком сейчас прорабатываем создание технологии для нейрореабилитации, которая позволит людям восстанавливать двигательные функции с использованием виртуальной реальности". Под нейрореабилитацией понимается комплекс мероприятий для восстановления утраченных функций вследствие неврологического заболевания или травмы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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ржд, реабилитация
В РЖД создают технологию для нейрореабилитации
В РЖД прорабатывают создание технологии для нейрореабилитации с привлечением VR
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает создание технологии для нейрореабилитации с использованием VR, сообщил в беседе с РИА Новости заместитель главы РЖД Евгений Чаркин.
В частности, он рассказал: "Большой потенциал у VR решений в области медицины. Мы с нашим медицинским блоком сейчас прорабатываем создание технологии для нейрореабилитации, которая позволит людям восстанавливать двигательные функции с использованием виртуальной реальности".
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Под нейрореабилитацией понимается комплекс мероприятий для восстановления утраченных функций вследствие неврологического заболевания или травмы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.