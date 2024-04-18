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Норвегия отказалась размещать войска НАТО и ядерное оружие, пишет СМИ - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Норвегия отказалась размещать войска НАТО и ядерное оружие, пишет СМИ
Норвегия отказалась размещать войска НАТО и ядерное оружие, пишет СМИ - 18.04.2024, ПРАЙМ
Норвегия отказалась размещать войска НАТО и ядерное оружие, пишет СМИ
Норвегия всегда готова к обороне, но не станет размещать у себя на территории войска НАТО и ядерное оружие, сообщил главнокомандующий вооруженными силами страны | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T16:54+0300
2024-04-18T16:54+0300
политика
норвегия
нато
ядерное оружие
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БЕРЛИН, 18 апр — ПРАЙМ. Норвегия всегда готова к обороне, но не станет размещать у себя на территории войска НАТО и ядерное оружие, сообщил главнокомандующий вооруженными силами страны Эйрик Кристофферсен немецкому изданию Welt."Для нас совершенно ясно, что в будущем в Норвегии не будет размещено ядерное оружие. У нас не было этого во время холодной войны, не было и после 1989 года", — отметил главком.На вопрос стоит ли блоку готовиться к противостоянию с Россией Кристофферсен ответил утвердительно, добавив, что его обязанности "как солдата заключаются в подготовке к возможному конфликту".По его словам, в текущее время Москва активно вкладывается в милитаризацию Арктики: годами вооружается, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых, заброшенных после холодной войны.Он указал, что пятую часть сухопутных российских войск вывели с Кольского полуострова в целях их размещения на Украине. По мнению Кристофферсена, это доказывает, что президент России Владимир Путин не боится нападения НАТО. "Ему и не нужно бояться, ведь НАТО — это оборонительный союз", — заключил норвежский главком. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Москва открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.Протокол о вступлении Швеции в блок вступил в силу 7 марта 2024 года.
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норвегия, нато, ядерное оружие
Политика, НОРВЕГИЯ, НАТО, ядерное оружие
16:54 18.04.2024
 
Норвегия отказалась размещать войска НАТО и ядерное оружие, пишет СМИ

Welt: Норвегия готова к обороне, но не разместит войска НАТО и ядерное оружие

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
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БЕРЛИН, 18 апр — ПРАЙМ. Норвегия всегда готова к обороне, но не станет размещать у себя на территории войска НАТО и ядерное оружие, сообщил главнокомандующий вооруженными силами страны Эйрик Кристофферсен немецкому изданию Welt.
"Для нас совершенно ясно, что в будущем в Норвегии не будет размещено ядерное оружие. У нас не было этого во время холодной войны, не было и после 1989 года", — отметил главком.
На вопрос стоит ли блоку готовиться к противостоянию с Россией Кристофферсен ответил утвердительно, добавив, что его обязанности "как солдата заключаются в подготовке к возможному конфликту".
По его словам, в текущее время Москва активно вкладывается в милитаризацию Арктики: годами вооружается, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых, заброшенных после холодной войны.
Он указал, что пятую часть сухопутных российских войск вывели с Кольского полуострова в целях их размещения на Украине. По мнению Кристофферсена, это доказывает, что президент России Владимир Путин не боится нападения НАТО.
"Ему и не нужно бояться, ведь НАТО — это оборонительный союз", — заключил норвежский главком.
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13:18
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Москва открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
Протокол о вступлении Швеции в блок вступил в силу 7 марта 2024 года.
 
ПолитикаНОРВЕГИЯНАТОядерное оружие
 
 
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