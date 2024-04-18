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Ситибанк обязали исключить запись об обременении акций "Русского стандарта" - 18.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240418/obremenenie-847499525.html
Ситибанк обязали исключить запись об обременении акций "Русского стандарта"
Ситибанк обязали исключить запись об обременении акций "Русского стандарта" - 18.04.2024, ПРАЙМ
Ситибанк обязали исключить запись об обременении акций "Русского стандарта"
Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска компаний-акционеров банка "Русский стандарт" бизнесмена Рустама Тарико, которым принадлежит 49% акций банка, обязав | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T15:21+0300
2024-04-18T15:22+0300
экономика
ситибанк
банк "русский стандарт"
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска компаний-акционеров банка "Русский стандарт" бизнесмена Рустама Тарико, которым принадлежит 49% акций банка, обязав российский Ситибанк исключить записи об обременении принадлежащих истцам и находящихся на счетах депо в Ситибанке акций залогом в пользу английского Citibank. Как следует из опубликованных решений, суд удовлетворил соответствующие иски к Ситибанку, поданные ЗАО "Компания Русский стандарт" в отношении 39,88% акций "Русского стандарта" и ООО "Русский стандарт – Инвест" в отношении принадлежащих ему 9,12% акций. Суд при этом сослался на выводы судов в длившемся три года разбирательстве по иску английского филиала Citibank, который от лица держателей 25% облигаций компании Russian Standard Ltd (RSL), связанной с банком Тарико, требовал обратить взыскание на эти 49% акций банка, заложенных в Citibank в качестве обеспечения обязательств RSL перед владельцами облигаций. Поскольку эмитент допустил дефолт (его обязательства на момент подачи иска в сентябре 2020 года по облигациям и процентам превышали 757 миллионов долларов), держатели облигаций через своего доверительного управляющего Citibank потребовали обратить взыскание на заложенные пакеты акций путем продажи на торгах с начальной ценой 15,3 миллиарда и 3,5 миллиарда рублей соответственно для погашения обязательств перед кредиторами. Арбитражные суды трех инстанций после двух кругов разбирательств полностью отклонили иск. Они пришли к выводам, что Citibank – ненадлежащий истец, так как к нему не перешли права кредитора по основному (облигационному) обязательству, а обязательства по договорам залога в соответствии с нормами российского права у ответчиков не возникли. Верховный суд России в сентябре решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, отклонив кассационную жалобу лондонского Citibank. Как указали суды в делах по искам акционеров "Русского стандарта" к Ситибанку, в параллельном деле установлено, что залог не возник, однако из представленных доказательств следует, что акции по-прежнему обременены залогом в пользу Citibank. Суд обязал ответчика устранить нарушение прав истцов.
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ситибанк, банк "русский стандарт"
Экономика, Ситибанк, банк "Русский Стандарт"
15:21 18.04.2024 (обновлено: 15:22 18.04.2024)
 
Ситибанк обязали исключить запись об обременении акций "Русского стандарта"

Суд обязал Ситибанк исключить запись об обременении 49% акций "Русского стандарта"

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска компаний-акционеров банка "Русский стандарт" бизнесмена Рустама Тарико, которым принадлежит 49% акций банка, обязав российский Ситибанк исключить записи об обременении принадлежащих истцам и находящихся на счетах депо в Ситибанке акций залогом в пользу английского Citibank.
Как следует из опубликованных решений, суд удовлетворил соответствующие иски к Ситибанку, поданные ЗАО "Компания Русский стандарт" в отношении 39,88% акций "Русского стандарта" и ООО "Русский стандарт – Инвест" в отношении принадлежащих ему 9,12% акций.
Суд при этом сослался на выводы судов в длившемся три года разбирательстве по иску английского филиала Citibank, который от лица держателей 25% облигаций компании Russian Standard Ltd (RSL), связанной с банком Тарико, требовал обратить взыскание на эти 49% акций банка, заложенных в Citibank в качестве обеспечения обязательств RSL перед владельцами облигаций.
Поскольку эмитент допустил дефолт (его обязательства на момент подачи иска в сентябре 2020 года по облигациям и процентам превышали 757 миллионов долларов), держатели облигаций через своего доверительного управляющего Citibank потребовали обратить взыскание на заложенные пакеты акций путем продажи на торгах с начальной ценой 15,3 миллиарда и 3,5 миллиарда рублей соответственно для погашения обязательств перед кредиторами.
Арбитражные суды трех инстанций после двух кругов разбирательств полностью отклонили иск. Они пришли к выводам, что Citibank – ненадлежащий истец, так как к нему не перешли права кредитора по основному (облигационному) обязательству, а обязательства по договорам залога в соответствии с нормами российского права у ответчиков не возникли. Верховный суд России в сентябре решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, отклонив кассационную жалобу лондонского Citibank.
Как указали суды в делах по искам акционеров "Русского стандарта" к Ситибанку, в параллельном деле установлено, что залог не возник, однако из представленных доказательств следует, что акции по-прежнему обременены залогом в пользу Citibank. Суд обязал ответчика устранить нарушение прав истцов.
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