https://1prime.ru/20240418/obuchenie-847503298.html

Названо число обученных американцами в Германии украинских солдат

Названо число обученных американцами в Германии украинских солдат - 18.04.2024, ПРАЙМ

Названо число обученных американцами в Германии украинских солдат

Военные из США обучили уже более 17 тысяч украинских военнослужащих на полигонах в ФРГ. Об этом сказано в совместном заявлении министра армии США Кристин Вормут | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T17:45+0300

2024-04-18T17:45+0300

2024-04-18T17:55+0300

вооружения

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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Военные из США обучили уже более 17 тысяч украинских военнослужащих на полигонах в ФРГ. Об этом сказано в совместном заявлении министра армии США Кристин Вормут и начальника штаба армии США Рэнди Джорджа. "Наши войска подготовили в Германии более 17 тысяч украинских солдат", — говорится в письменных показаниях чиновников перед сенатским комитетом по вооруженным делам. Также отмечается, что Вашингтон отправил Украине, среди прочего, 21 систему HIMARS, одну батарею ПВО Patriot, 31 танк Abrams и 162 БМП Bradley. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.

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пентагон, украина, всу