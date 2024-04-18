https://1prime.ru/20240418/obuchenie-847503298.html
Названо число обученных американцами в Германии украинских солдат
Названо число обученных американцами в Германии украинских солдат - 18.04.2024, ПРАЙМ
Названо число обученных американцами в Германии украинских солдат
Военные из США обучили уже более 17 тысяч украинских военнослужащих на полигонах в ФРГ. Об этом сказано в совместном заявлении министра армии США Кристин Вормут | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T17:45+0300
2024-04-18T17:45+0300
2024-04-18T17:55+0300
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ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Военные из США обучили уже более 17 тысяч украинских военнослужащих на полигонах в ФРГ. Об этом сказано в совместном заявлении министра армии США Кристин Вормут и начальника штаба армии США Рэнди Джорджа. "Наши войска подготовили в Германии более 17 тысяч украинских солдат", — говорится в письменных показаниях чиновников перед сенатским комитетом по вооруженным делам. Также отмечается, что Вашингтон отправил Украине, среди прочего, 21 систему HIMARS, одну батарею ПВО Patriot, 31 танк Abrams и 162 БМП Bradley. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.
https://1prime.ru/20240418/kongress-847498334.html
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пентагон, украина, всу
Вооружения, Пентагон, УКРАИНА, ВСУ
Названо число обученных американцами в Германии украинских солдат
Пентагон: США обучили свыше 17 тысяч украинских солдат в Германии
ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Военные из США обучили уже более 17 тысяч украинских военнослужащих на полигонах в ФРГ. Об этом сказано в совместном заявлении министра армии США Кристин Вормут и начальника штаба армии США Рэнди Джорджа.
"Наши войска подготовили в Германии более 17 тысяч украинских солдат", — говорится в письменных показаниях чиновников перед сенатским комитетом по вооруженным делам.
Также отмечается, что Вашингтон отправил Украине, среди прочего, 21 систему HIMARS, одну батарею ПВО Patriot, 31 танк Abrams и 162 БМП Bradley.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".
Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.
В конгрессе США призвали сторонников помощи Украине вступить в ВСУ