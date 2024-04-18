Инвесторы теряют оптимизм

Инвесторы на российском рынке акций утратили оптимизм. Индекс Мосбиржи снизился в среду на 0,26%, до 3454,07 пункта, индекс РТС отступил на 0,10%, до 1154,28... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T09:00+0300
2024-04-18T09:00+0300
2024-04-18T09:00+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Инвесторы на российском рынке акций утратили оптимизм. Индекс Мосбиржи снизился в среду на 0,26%, до 3454,07 пункта, индекс РТС отступил на 0,10%, до 1154,28 пункта.Инфляционные ожидания населения России в апреле ослабли до 11% с 11,5% месяцем ранее. Снижение инфляционных ожиданий не прекращается четвертый месяц подряд. Между тем инфляционное давление не ослабевает. Из опубликованных Росстатом данных по недельной инфляции (за период с 9 по 15 апреля) следует, что в годовом выражении инфляция составила 7,83% по сравнению с 7,79% на предыдущей неделе. Дальнейшее ослабление рубля может подпитывать инфляцию, что, в свою очередь, может отразится на инфляционных ожиданиях.Котировки нефти Brent немного отступили на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США, на 2,735 миллиона баррелей за неделю (по данным Управления энергетической информацией США, EIA) по сравнению с прогнозом о более скромном росте на 1,600 миллиона баррелей. Тем не менее на рынке сохраняется солидный перевес открытых позиций в опционах на покупку нефти, поскольку опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке усиливаются, а ограничения в поставках формируют дефицит предложения на фоне растущего спроса.Акционеры ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 9% по текущим котировкам. Реестр акционеров с правом на дивиденды закроется 2 мая.ГК "Астра" уточнила параметры SPO: ценовой ориентир составит 555 рублей за одну акцию, книга заявок будет открыта до 18:30 МСК 18 апреля, сделки в рамках предложения будут заключаться в течение всего дня 19 апреля."Магнит" планирует нарастить до конца 2024 года до 300 магазинов сеть "жестких" дискаунтеров. Ритейлер внедрил данный формат в феврале 2023 года и к 30 сентября прошлого года открыл 19 торговых точек. В условиях высокой продовольственной инфляции "жесткие" дискаунтеры пользуются спросом, и укрепление позиций "Магнита" в этом направлении свидетельствует о желании ритейлера составить конкуренцию X5 Group с сетью магазинов "Чижик", которая с момента открытия осенью 2020 года показывает высокие темпы роста.Торги расписками X5 Group приостановлены ввиду принудительной редомициляции. В компании ожидают возобновления торгов к осени и не закладывают дивидендные выплаты до конца 2024 года.
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Инвесторы на российском рынке акций утратили оптимизм. Индекс Мосбиржи снизился в среду на 0,26%, до 3454,07 пункта, индекс РТС отступил на 0,10%, до 1154,28 пункта.
Инфляционные ожидания населения России в апреле ослабли до 11% с 11,5% месяцем ранее. Снижение инфляционных ожиданий не прекращается четвертый месяц подряд. Между тем инфляционное давление не ослабевает. Из опубликованных Росстатом данных по недельной инфляции (за период с 9 по 15 апреля) следует, что в годовом выражении инфляция составила 7,83% по сравнению с 7,79% на предыдущей неделе. Дальнейшее ослабление рубля может подпитывать инфляцию, что, в свою очередь, может отразится на инфляционных ожиданиях.
Котировки нефти Brent немного отступили на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США, на 2,735 миллиона баррелей за неделю (по данным Управления энергетической информацией США, EIA) по сравнению с прогнозом о более скромном росте на 1,600 миллиона баррелей. Тем не менее на рынке сохраняется солидный перевес открытых позиций в опционах на покупку нефти, поскольку опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке усиливаются, а ограничения в поставках формируют дефицит предложения на фоне растущего спроса.
Акционеры ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 9% по текущим котировкам. Реестр акционеров с правом на дивиденды закроется 2 мая.
ГК "Астра" уточнила параметры SPO: ценовой ориентир составит 555 рублей за одну акцию, книга заявок будет открыта до 18:30 МСК 18 апреля, сделки в рамках предложения будут заключаться в течение всего дня 19 апреля.
"Магнит" планирует нарастить до конца 2024 года до 300 магазинов сеть "жестких" дискаунтеров. Ритейлер внедрил данный формат в феврале 2023 года и к 30 сентября прошлого года открыл 19 торговых точек. В условиях высокой продовольственной инфляции "жесткие" дискаунтеры пользуются спросом, и укрепление позиций "Магнита" в этом направлении свидетельствует о желании ритейлера составить конкуренцию X5 Group с сетью магазинов "Чижик", которая с момента открытия осенью 2020 года показывает высокие темпы роста.
Торги расписками X5 Group приостановлены ввиду принудительной редомициляции. В компании ожидают возобновления торгов к осени и не закладывают дивидендные выплаты до конца 2024 года.
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