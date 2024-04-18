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В Оренбургской области подтопило еще 1208 жилых домов
В Оренбургской области подтопило еще 1208 жилых домов - 18.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбургской области подтопило еще 1208 жилых домов
В течение суток в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка, но при этом подтоплению подверглись еще 1208 жилых домов и 1214... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:39+0300
2024-04-18T10:39+0300
2024-04-18T10:39+0300
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УФА, 18 апр - ПРАЙМ. В течение суток в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка, но при этом подтоплению подверглись еще 1208 жилых домов и 1214 участков. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "За сутки освободилось от воды 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка в 12 населенных пунктах и одном СНТ в девяти МО. За сутки подтоплено 1208 жилых домов и 1 214 приусадебных участков в 19 населенных пунктах и одно СНТ в четырех МО", — сказано в сообщении. Власти также сообщили, что состоянию на 8.00 (6.00 мск) 18 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 45 СНТ оказались подтоплены 15 444 жилых дома (из них 60 многоквартирных) и 22 537 приусадебных участков. Также отмечается, что в Оренбургской области восстановили газоснабжение 14 317 абонентов."В Оренбургской области восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов — это более 50% потребителей, отключенных в целях безопасности из-за паводка", — говорится в сообщении.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.
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В Оренбургской области подтопило еще 1208 жилых домов
Власти Оренбуржья: в регионе подтопило еще 1208 жилых домов и 1214 участков
УФА, 18 апр - ПРАЙМ. В течение суток в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка, но при этом подтоплению подверглись еще 1208 жилых домов и 1214 участков. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"За сутки освободилось от воды 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка в 12 населенных пунктах и одном СНТ в девяти МО. За сутки подтоплено 1208 жилых домов и 1 214 приусадебных участков в 19 населенных пунктах и одно СНТ в четырех МО", — сказано в сообщении.
Власти также сообщили, что состоянию на 8.00 (6.00 мск) 18 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 45 СНТ оказались подтоплены 15 444 жилых дома (из них 60 многоквартирных) и 22 537 приусадебных участков.
Также отмечается, что в Оренбургской области восстановили газоснабжение 14 317 абонентов.
"В Оренбургской области восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов — это более 50% потребителей, отключенных в целях безопасности из-за паводка", — говорится в сообщении.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.
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