https://1prime.ru/20240418/orenburzhe-847487679.html

В Оренбургской области подтопило еще 1208 жилых домов

В Оренбургской области подтопило еще 1208 жилых домов - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области подтопило еще 1208 жилых домов

В течение суток в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка, но при этом подтоплению подверглись еще 1208 жилых домов и 1214... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T10:39+0300

2024-04-18T10:39+0300

2024-04-18T10:39+0300

происшествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847331788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf18afc083f4e268e87602496df354a3.jpg

УФА, 18 апр - ПРАЙМ. В течение суток в Оренбуржье от воды освободилось 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка, но при этом подтоплению подверглись еще 1208 жилых домов и 1214 участков. Об этом сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "За сутки освободилось от воды 876 жилых домов и 1 634 приусадебных участка в 12 населенных пунктах и одном СНТ в девяти МО. За сутки подтоплено 1208 жилых домов и 1 214 приусадебных участков в 19 населенных пунктах и одно СНТ в четырех МО", — сказано в сообщении. Власти также сообщили, что состоянию на 8.00 (6.00 мск) 18 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 45 СНТ оказались подтоплены 15 444 жилых дома (из них 60 многоквартирных) и 22 537 приусадебных участков. Также отмечается, что в Оренбургской области восстановили газоснабжение 14 317 абонентов."В Оренбургской области восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов — это более 50% потребителей, отключенных в целях безопасности из-за паводка", — говорится в сообщении.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

https://1prime.ru/20240418/tobol-847486432.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40