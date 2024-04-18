Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240418/passazhiry-847488056.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента - 18.04.2024, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента
Пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллиона человек, сообщили в Росавиации. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:44+0300
2024-04-18T10:44+0300
экономика
авиакомпания
пассажиропоток
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_0:251:2401:1601_1920x0_80_0_0_5a7a39becbcef9433246f24cae60ff67.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллиона человек, сообщили в Росавиации. "По оперативным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,8%, до 7,9 миллиона человек", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_130:0:2265:1601_1920x0_80_0_0_f6e21d4a091fe6c63aeabc72b4886af3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиакомпания, пассажиропоток
Экономика, Авиакомпания, пассажиропоток
10:44 18.04.2024
 
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента

Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний в марте вырос до 7,9 млн человек

© Unsplash/Rudy DongСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллиона человек, сообщили в Росавиации.
"По оперативным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,8%, до 7,9 миллиона человек", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
 
ЭкономикаАвиакомпанияпассажиропоток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала