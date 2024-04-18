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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента - 18.04.2024, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента
Пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллиона человек, сообщили в Росавиации. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:44+0300
2024-04-18T10:44+0300
2024-04-18T10:44+0300
экономика
авиакомпания
пассажиропоток
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллиона человек, сообщили в Росавиации. "По оперативным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,8%, до 7,9 миллиона человек", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
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авиакомпания, пассажиропоток
Экономика, Авиакомпания, пассажиропоток
Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8 процента
Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний в марте вырос до 7,9 млн человек
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,9 миллиона человек, сообщили в Росавиации.
"По оперативным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в марте вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,8%, до 7,9 миллиона человек", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.