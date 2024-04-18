https://1prime.ru/20240418/pavodki-847493390.html

В Казахстане приостановили работу более 600 нефтедобывающих скважин

В Казахстане приостановили работу более 600 нефтедобывающих скважин - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Казахстане приостановили работу более 600 нефтедобывающих скважин

Работа 634 нефтедобывающих скважин приостановлена в Казахстане из-за сложной паводковой ситуации, общие потери добычи нефти составили 16 тысяч тонн, сообщает... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T12:35+0300

2024-04-18T12:35+0300

2024-04-18T12:35+0300

энергетика

казахстан

добыча нефти

паводок

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АЛМА-АТА, 18 апр – ПРАЙМ. Работа 634 нефтедобывающих скважин приостановлена в Казахстане из-за сложной паводковой ситуации, общие потери добычи нефти составили 16 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны. "В результате паводковой ситуации в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях была приостановлена работа 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тысяч тонн. На сегодня восстановлена работа 141 скважин, все еще приостановлена добыча на 493 скважинах, из них: в Актюбинской области приостановлены 489 скважин (АО "СНПС - Актобемунайгаз" 440 скважин, АО "КМК Мунай" 25 скважин, ТОО "Фирма Ада Ойл" 24 скважины), и в Атырауской области приостановлены 4 скважины (АО "Эмбамунайгаз" 3 скважины, TOO "5A Ойл" 1 скважина). Общие потери добычи нефти составили 16 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что на объектах компаний идут работы по откачке воды насосами, а также, в частности, герметизация скважин и строительство противопаводковых укреплений.

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казахстан

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казахстан, добыча нефти, паводок