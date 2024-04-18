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Уровень воды в реке Томь в районе Томска вновь понизился

Уровень воды в реке Томь в районе Томска вновь понизился - 18.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Томь в районе Томска вновь понизился

Уровень реки Томь в районе Томска за сутки вновь понизился, сокращается число подтопленных домов, передает ГУМЧС по Томской области. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T06:54+0300

2024-04-18T06:54+0300

2024-04-18T07:02+0300

происшествия

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томск

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень реки Томь в районе Томска за сутки вновь понизился, сокращается число подтопленных домов, передает ГУМЧС по Томской области. В сообщении указывается: "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 62 сантиметра и составляет 691 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – снизился на 38 сантиметра и составляет 651 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино – снизился на 17 сантиметров и составляет 954 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров". В то же время уровень реки Обь в ряде районов повысился, а возле села Никольское он достиг 1005 см при опасной отметке 864 см. На контроле МЧС находятся шесть переливов автодорог в трех муниципальных образованиях. При этом в зоне затопления остаются 37 приусадебных участков и четыре жилых дома в селе Вершинино; девять приусадебных участков и один жилой дом в селе Батурино; два приусадебных участка в селе Черная речка; 30 приусадебных участков в СНТ Ягодка; 50 приусадебных участков в СНТ Солнечное; пять приусадебных участков в СНТ Медведка; в СНТ Озеро Долгое село Яр - 20 приусадебных участков; 276 приусадебных участков в СНТ Левобережное; 20 приусадебных участков в СНТ Оськино (Шегарский район).

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россия, томск, паводок