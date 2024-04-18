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В Китае прокомментировали увеличение США пошлин на импорт стали
В Китае прокомментировали увеличение США пошлин на импорт стали - 18.04.2024, ПРАЙМ
В Китае прокомментировали увеличение США пошлин на импорт стали
Пекин будет защищать свои законные права после введения Вашингтоном пошлин на импорт стали. Об этом заявил в ходе брифинга в четверг официальный представитель... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T11:03+0300
2024-04-18T11:03+0300
2024-04-18T11:03+0300
экономика
сша
китай
импорт стали
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ПЕКИН, 18 апр – ПРАЙМ. Пекин будет защищать свои законные права после введения Вашингтоном пошлин на импорт стали. Об этом заявил в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. США ранее объявили о решении поднять в три раза пошлины на импорт стали и алюминия из КНР. По словам президент США Джо Байдена, решение о повышении ряда импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы последовательно призываем США на деле уважать принципы честной конкуренции, соблюдать правила ВТО и немедленно прекратить торговые протекционистские меры против Китая", — заявил Линь Цзянь. Он отметил, что, Китай "примет все необходимые меры для защиты своих законных прав".
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сша, китай, импорт стали
Экономика, США, КИТАЙ, импорт стали
В Китае прокомментировали увеличение США пошлин на импорт стали
МИД Китая: Пекин защитит свои права после поднятия США пошлин на импорт стали
ПЕКИН, 18 апр – ПРАЙМ. Пекин будет защищать свои законные права после введения Вашингтоном пошлин на импорт стали. Об этом заявил в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
США ранее объявили о решении поднять в три раза пошлины на импорт стали и алюминия из КНР. По словам президент США Джо Байдена, решение о повышении ряда импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Мы последовательно призываем США на деле уважать принципы честной конкуренции, соблюдать правила ВТО и немедленно прекратить торговые протекционистские меры против Китая", — заявил Линь Цзянь.
Он отметил, что, Китай "примет все необходимые меры для защиты своих законных прав".
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