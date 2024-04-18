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Подносову назначили председателем Верховного суда - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Подносову назначили председателем Верховного суда
Подносову назначили председателем Верховного суда - 18.04.2024, ПРАЙМ
Подносову назначили председателем Верховного суда
На сайте официального опубликования правовых актов разместили постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T10:13+0300
2024-04-18T10:14+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. На сайте официального опубликования правовых актов разместили постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ. Ранее Совфед проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. "В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской Федерации и часть 1 статьи 12 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Назначить Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", — сказано в документе. Постановление вступает в силу со дня его принятия, 17 апреля 2024 года. Кроме того, Подносова вошла в состав комиссии при президенте РФ по рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации."Внести в состав комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращений их полномочий... а) включить в состав комиссии следующих лиц: Подносова И.Л. - председатель Верховного суда РФ (председательствующий на заседании комиссии), Рябзин Р.А. - судья Верховного суда РФ (по согласованию)", — сказано в тексте указа.Также отмечается, что из состава Комиссии исключили Вячеслава Лебедева.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. Она являлась единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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10:13 18.04.2024 (обновлено: 10:14 18.04.2024)
 
Подносову назначили председателем Верховного суда

Ирину Подносову назначили председателем Верховного суда с 17 апреля

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИрина Подносова
Ирина Подносова - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. На сайте официального опубликования правовых актов разместили постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ.
Ранее Совфед проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда.
"В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской Федерации и часть 1 статьи 12 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Назначить Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", — сказано в документе.
Постановление вступает в силу со дня его принятия, 17 апреля 2024 года.
Кроме того, Подносова вошла в состав комиссии при президенте РФ по рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
"Внести в состав комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращений их полномочий... а) включить в состав комиссии следующих лиц: Подносова И.Л. - председатель Верховного суда РФ (председательствующий на заседании комиссии), Рябзин Р.А. - судья Верховного суда РФ (по согласованию)", — сказано в тексте указа.
Также отмечается, что из состава Комиссии исключили Вячеслава Лебедева.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда. Она являлась единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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