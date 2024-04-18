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"Очень серьезное препятствие". В ЕС боятся использовать российские активы - 18.04.2024, ПРАЙМ
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"Очень серьезное препятствие". В ЕС боятся использовать российские активы
"Очень серьезное препятствие". В ЕС боятся использовать российские активы - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Очень серьезное препятствие". В ЕС боятся использовать российские активы
Все варианты передачи замороженных российских активов Киеву несут юридические риски, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T09:57+0300
2024-04-18T09:57+0300
экономика
ецб
кристин лагард
замороженные российские активы
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Все варианты передачи замороженных российских активов Киеву несут юридические риски, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она предупредила, что переход от заморозки к конфискации может повлечь "нарушение международного порядка". Об этом пишет издание Financial Times."Я видела четыре различных схемы или предложения, чтобы обойти то, что многие другие юристы... рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, которое можно истолковать как нарушение международного правового порядка",— отметила она.Лагард призвала очень внимательно относиться к переходу от "замораживания активов к их конфискации и избавлению от них", так как ускорение процесса "ставит целый ряд других вопросов" в части уважения международного правопорядка, финансовой стабильности и совместной ответственности.Глава ЕЦБ также отметила "огромную асимметрию" в расположении активов. У США их общая сумма составляет шесть миллиардов долларов, а в еврозоне — более 200 миллиардов евро. При этом она указала на более слабые позиции европейской валюты в международных финансах в сравнении с долларом.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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ецб, кристин лагард, замороженные российские активы
Экономика, ЕЦБ, Кристин Лагард, замороженные российские активы
09:57 18.04.2024
 
"Очень серьезное препятствие". В ЕС боятся использовать российские активы

Глава ЕЦБ: использование российских активов может нарушить международный порядок

© Unsplash/Farah AlmazouniЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Farah Almazouni
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Все варианты передачи замороженных российских активов Киеву несут юридические риски, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она предупредила, что переход от заморозки к конфискации может повлечь "нарушение международного порядка". Об этом пишет издание Financial Times.
"Я видела четыре различных схемы или предложения, чтобы обойти то, что многие другие юристы... рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, которое можно истолковать как нарушение международного правового порядка",— отметила она.
Лагард призвала очень внимательно относиться к переходу от "замораживания активов к их конфискации и избавлению от них", так как ускорение процесса "ставит целый ряд других вопросов" в части уважения международного правопорядка, финансовой стабильности и совместной ответственности.
Глава ЕЦБ также отметила "огромную асимметрию" в расположении активов. У США их общая сумма составляет шесть миллиардов долларов, а в еврозоне — более 200 миллиардов евро. При этом она указала на более слабые позиции европейской валюты в международных финансах в сравнении с долларом.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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