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Пекин призвал Вашингтон отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий - 18.04.2024, ПРАЙМ
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Пекин призвал Вашингтон отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий
Пекин призвал Вашингтон отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий - 18.04.2024, ПРАЙМ
Пекин призвал Вашингтон отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий
Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T15:48+0300
2024-04-18T15:49+0300
экономика
пошлины
китай
сша
сталь
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ПЕКИН, 18 апр – ПРАЙМ. Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства коммерции Китая. Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. По словам президента США Джо Байдена, решение о повышении ряда импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. "Призываем США заняться собственными проблемами, прекратить повышать пошлины на китайскую продукцию и немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные в отношении Китая", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "Китай примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов". Вместе с тем в минкоммерции КНР отметили, что давление США на другие страны с целью ограничить китайскую продукцию подорвет безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.
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пошлины, китай, сша, сталь
Экономика, пошлины, КИТАЙ, США, сталь
15:48 18.04.2024 (обновлено: 15:49 18.04.2024)
 
Пекин призвал Вашингтон отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий

Минкоммерции Китая призвало США отменить высокие пошлины на сталь и алюминий

© fotolia.comМеталл
Металл - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© fotolia.com
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ПЕКИН, 18 апр – ПРАЙМ. Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства коммерции Китая.
Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. По словам президента США Джо Байдена, решение о повышении ряда импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Призываем США заняться собственными проблемами, прекратить повышать пошлины на китайскую продукцию и немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные в отношении Китая", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "Китай примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов".
Вместе с тем в минкоммерции КНР отметили, что давление США на другие страны с целью ограничить китайскую продукцию подорвет безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.
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