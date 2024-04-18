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Саммит ЕС поручил утвердить пошлины на сельхозпродукцию из России

Саммит ЕС поручил утвердить пошлины на сельхозпродукцию из России - 18.04.2024, ПРАЙМ

Саммит ЕС поручил утвердить пошлины на сельхозпродукцию из России

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поручили в кратчайшие сроки утвердить предложение Еврокомиссии по введению повышенных заградительных пошлин на импорт в ЕС... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T20:09+0300

2024-04-18T20:09+0300

2024-04-18T20:09+0300

пошлины

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе поручили в кратчайшие сроки утвердить предложение Еврокомиссии по введению повышенных заградительных пошлин на импорт в ЕС некоторых видов сельхозпродукции из РФ и Белоруссии, говорится в итоговом документе. "Европейский совет призывает Совет ЕС и Еврокомиссию продолжить работу по введению дополнительных пошлин на импорт в Евросоюз определенных видов сельхозпродукции из России и Белоруссии, принимая во внимание воздействие на единый внутренний рынок, и при гарантии, что транзит такой продукции в развивающиеся страны не будет затронут", - указывается в документе. В конце марта этого года Еврокомиссия предложила ввести повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. При этом сообщалось, что транзит указанной продукции в третьи страны предложение не затрагивает. ЕК, в частности, предполагает, что в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. Россия и Белоруссия, согласно, предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". В ЕК заявляли, что рассчитывают утвердить и ввести это предложение в силу в кратчайшие сроки, поскольку оно требует только поддержку квалифицированного большинства в Совете ЕС. Тем временем Еврокомиссия старается добиться утверждения и своего предложения о продлении еще на год беспошлинного ввоза товаров с Украины, которому препятствуют приграничные с Украиной европейские страны, включая Венгрию. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, однако уже в сентябре того же года ограничения были сняты. Бесконтрольный импорт с Украины привел, в том числе, к протестам европейских фермеров в странах ЕС, которые не прекращаются до сих пор.

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пошлины