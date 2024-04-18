https://1prime.ru/20240418/preparaty-847486842.html

Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов

Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов - 18.04.2024, ПРАЙМ

Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов

Кабмин расширил список жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий. Об этом говорится в сообщении на сайте... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T10:18+0300

2024-04-18T10:18+0300

2024-04-18T10:36+0300

отечественные лекарства

жизненно важные препараты

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Кабмин расширил список жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано", — сказано в документе. Перечень пополнился сразу тремя комбинированными препаратами для лечения больных с вирусными и бактериальными инфекциями, а также с инфекционно-воспалительными заболеваниями. Это цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Помимо этого, в список добавили еще два лекарства для пациентов с рассеянным склерозом – сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Данные медикаменты пополнили перечень средств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий. Указанные препараты целиком производятся в России, начиная от синтеза молекулы действующего вещества и заканчивая выпуском готовой лекарственной формы. Средства, входящие в список ЖНВЛП, используют при лечении пациентов в рамках программы ОМС. Всего в перечне на данный момент находится более 800 препаратов, цены на них регулирует государство.Препараты для лечения высокозатратных нозологий закупаются Минздравом в централизованном порядке и выдаются нуждающимся бесплатно. Их закупку финансируют из средств госбюджета. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что динамика цен на препараты из списка ЖНВЛП остается ниже уровня инфляции за счет госрегулирования. Управлять процессами помогает введение маркировки лекарств.

https://1prime.ru/20240415/lekarstva-847383971.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

отечественные лекарства, жизненно важные препараты