https://1prime.ru/20240418/pvo-847480581.html
ПВО уничтожила за ночь две ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 БПЛА
ПВО уничтожила за ночь две ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 БПЛА - 18.04.2024, ПРАЙМ
ПВО уничтожила за ночь две ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 БПЛА
Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T07:55+0300
2024-04-18T07:55+0300
2024-04-18T08:09+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России. В сообщении указывается: "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров". Как уточнили в Минобороны, средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над Белгородчиной, под Ростовом были сбиты три БПЛА, а над Воронежской областью российские зенитчики перехватили один беспилотник и уничтожили три малоразмерных воздушных шара.
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россия, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО
ПВО уничтожила за ночь две ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 БПЛА
Минобороны: за ночь ПВО уничтожила 2 ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО, 20 БПЛА
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.
В сообщении указывается: "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров".
Минобороны и канцлер ФРГ подтвердили планы поставить Украине ПВО Patriot
Как уточнили в Минобороны, средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над Белгородчиной, под Ростовом были сбиты три БПЛА, а над Воронежской областью российские зенитчики перехватили один беспилотник и уничтожили три малоразмерных воздушных шара.