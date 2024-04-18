Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву - 18.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240418/pvo-847495471.html
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву - 18.04.2024, ПРАЙМ
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву
Европейский союз в настоящее время формирует коалицию стран под руководством Германии для передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, заявил... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T13:41+0300
2024-04-18T13:42+0300
вооружения
литва
ес
украина
пво
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Европейский союз в настоящее время формирует коалицию стран под руководством Германии для передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Литвы Гитанас Науседа."То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии - это системы ПВО, это Patriot (для Украины - ред.). Скажем так, создается коалиция систем ПВО. Конечно, ее контуры пока трудно определить, но я сам лично поздравил вчера канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он очень вовремя взял на себя лидерство", — отметил он.Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также поддержала эту идею и сравнила ее с чешской инициативой по закупке снарядов для Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина-НАТО в свою очередь озвучил просьбу о немедленной поставке большего количества систем противовоздушной обороны Patriot. Он выразил благодарность Германии и другим странам альянса за их отклик на эту просьбу. Ранее Министерство обороны и канцлер Германии подтвердили, что Украине будет передана еще одна система ПВО Patriot немедленно.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в других странах.
https://1prime.ru/20240410/diplomatiya-847284000.html
литва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литва, ес, украина, пво, новости
Вооружения, ЛИТВА, ЕС, УКРАИНА, ПВО, Новости
13:41 18.04.2024 (обновлено: 13:42 18.04.2024)
 
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву

Президент Литвы заявил, что в ЕС формируется коалиция стран для передачи систем ПВО Киеву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Европейский союз в настоящее время формирует коалицию стран под руководством Германии для передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии - это системы ПВО, это Patriot (для Украины - ред.). Скажем так, создается коалиция систем ПВО. Конечно, ее контуры пока трудно определить, но я сам лично поздравил вчера канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он очень вовремя взял на себя лидерство", — отметил он.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также поддержала эту идею и сравнила ее с чешской инициативой по закупке снарядов для Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина-НАТО в свою очередь озвучил просьбу о немедленной поставке большего количества систем противовоздушной обороны Patriot. Он выразил благодарность Германии и другим странам альянса за их отклик на эту просьбу.
Ранее Министерство обороны и канцлер Германии подтвердили, что Украине будет передана еще одна система ПВО Patriot немедленно.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в других странах.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
"Дипломатия не сработала". Кулеба планирует жестко требовать ПВО Patriot
10 апреля, 22:37
 
ВооруженияЛИТВАЕСУКРАИНАПВОНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала