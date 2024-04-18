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ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву - 18.04.2024, ПРАЙМ
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву
Европейский союз в настоящее время формирует коалицию стран под руководством Германии для передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, заявил... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T13:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Европейский союз в настоящее время формирует коалицию стран под руководством Германии для передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Литвы Гитанас Науседа."То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии - это системы ПВО, это Patriot (для Украины - ред.). Скажем так, создается коалиция систем ПВО. Конечно, ее контуры пока трудно определить, но я сам лично поздравил вчера канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он очень вовремя взял на себя лидерство", — отметил он.Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также поддержала эту идею и сравнила ее с чешской инициативой по закупке снарядов для Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина-НАТО в свою очередь озвучил просьбу о немедленной поставке большего количества систем противовоздушной обороны Patriot. Он выразил благодарность Германии и другим странам альянса за их отклик на эту просьбу. Ранее Министерство обороны и канцлер Германии подтвердили, что Украине будет передана еще одна система ПВО Patriot немедленно.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в других странах.
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Вооружения, ЛИТВА, ЕС, УКРАИНА, ПВО, Новости
ЕС сформирует коалицию стран для передачи систем ПВО Patriot Киеву
Президент Литвы заявил, что в ЕС формируется коалиция стран для передачи систем ПВО Киеву
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Европейский союз в настоящее время формирует коалицию стран под руководством Германии для передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"То, о чем мы говорим в контексте инициативы Германии - это системы ПВО, это Patriot (для Украины - ред.). Скажем так, создается коалиция систем ПВО. Конечно, ее контуры пока трудно определить, но я сам лично поздравил вчера канцлера Германии Олафа Шольца с тем, что он очень вовремя взял на себя лидерство", — отметил он.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также поддержала эту идею и сравнила ее с чешской инициативой по закупке снарядов для Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина-НАТО в свою очередь озвучил просьбу о немедленной поставке большего количества систем противовоздушной обороны Patriot. Он выразил благодарность Германии и другим странам альянса за их отклик на эту просьбу.
Ранее Министерство обороны и канцлер Германии подтвердили, что Украине будет передана еще одна система ПВО Patriot немедленно.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для российских военных, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в других странах.
"Дипломатия не сработала". Кулеба планирует жестко требовать ПВО Patriot