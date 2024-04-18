https://1prime.ru/20240418/raiffeisenbank-847501499.html

Raiffeisen Bank ждет требования о сокращении деятельности в России

Raiffeisen Bank ждет требования о сокращении деятельности в России - 18.04.2024, ПРАЙМ

Raiffeisen Bank ждет требования о сокращении деятельности в России

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что вскоре Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит свое требование об ускорении сокращения деятельности... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T16:39+0300

2024-04-18T16:39+0300

2024-04-18T16:39+0300

экономика

россия

raiffeisen bank

ецб

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ВЕНА, 18 апр - ПРАЙМ. Группа Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что вскоре Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит свое требование об ускорении сокращения деятельности австрийского банка в России, говорится в заявлении RBI. "Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что в ближайшее время Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит запрос об ускорении сокращения деловой активности в России", - отметили представители банковской группы. Отмечается, что сокращение деятельности ведется с февраля 2022 года. Исходя из текущего проекта запроса, к 2026 году кредиты клиентов значительно сократятся (до 65% по сравнению с концом третьего квартала 2023 года), как и международные платежи из России, уточнили в RBI. В банковской группе также добавили, что требования, предложенные ЕЦБ, выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению деятельности в России и могут оказать негативное влияние на возможности банковской группы по продаже АО "Райффайзенбанк". Там также напомнили, что RBI намерен добиться деконсолидации АО "Райффайзенбанк", например, путем продажи подразделения. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру. В марте глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран. По его словам, часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. В феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, raiffeisen bank, ецб