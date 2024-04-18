https://1prime.ru/20240418/raiffeisenbank-847501499.html
Raiffeisen Bank ждет требования о сокращении деятельности в России
Raiffeisen Bank ждет требования о сокращении деятельности в России - 18.04.2024, ПРАЙМ
Raiffeisen Bank ждет требования о сокращении деятельности в России
Группа Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что вскоре Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит свое требование об ускорении сокращения деятельности... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T16:39+0300
2024-04-18T16:39+0300
2024-04-18T16:39+0300
экономика
россия
raiffeisen bank
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/76397/42/763974240_0:51:1500:895_1920x0_80_0_0_73a98189ee8cc86f4985123ee6090881.jpg
ВЕНА, 18 апр - ПРАЙМ. Группа Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что вскоре Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит свое требование об ускорении сокращения деятельности австрийского банка в России, говорится в заявлении RBI. "Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что в ближайшее время Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит запрос об ускорении сокращения деловой активности в России", - отметили представители банковской группы. Отмечается, что сокращение деятельности ведется с февраля 2022 года. Исходя из текущего проекта запроса, к 2026 году кредиты клиентов значительно сократятся (до 65% по сравнению с концом третьего квартала 2023 года), как и международные платежи из России, уточнили в RBI. В банковской группе также добавили, что требования, предложенные ЕЦБ, выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению деятельности в России и могут оказать негативное влияние на возможности банковской группы по продаже АО "Райффайзенбанк". Там также напомнили, что RBI намерен добиться деконсолидации АО "Райффайзенбанк", например, путем продажи подразделения. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру. В марте глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран. По его словам, часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. В феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240418/bank-847495604.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76397/42/763974240_121:0:1500:1034_1920x0_80_0_0_eb4cca5400aa1132547796f75f5c2bae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, raiffeisen bank, ецб
Экономика, РОССИЯ, Raiffeisen Bank, ЕЦБ
Raiffeisen Bank ждет требования о сокращении деятельности в России
ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ
ВЕНА, 18 апр - ПРАЙМ. Группа Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что вскоре Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит свое требование об ускорении сокращения деятельности австрийского банка в России, говорится в заявлении RBI.
"Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает, что в ближайшее время Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит запрос об ускорении сокращения деловой активности в России", - отметили представители банковской группы.
Отмечается, что сокращение деятельности ведется с февраля 2022 года. Исходя из текущего проекта запроса, к 2026 году кредиты клиентов значительно сократятся (до 65% по сравнению с концом третьего квартала 2023 года), как и международные платежи из России, уточнили в RBI.
В банковской группе также добавили, что требования, предложенные ЕЦБ, выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению деятельности в России и могут оказать негативное влияние на возможности банковской группы по продаже АО "Райффайзенбанк". Там также напомнили, что RBI намерен добиться деконсолидации АО "Райффайзенбанк", например, путем продажи подразделения.
В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG с 1996 года работает дочерний Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.
В марте глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран. По его словам, часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента.
В феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЦБ планирует запустить эксперимент по видеоидентификации в банках