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"Ростех" создал разведывательный комплекс с элементами ИИ

"Ростех" создал разведывательный комплекс с элементами ИИ - 18.04.2024, ПРАЙМ

"Ростех" создал разведывательный комплекс с элементами ИИ

"Ростех" создал разведывательный тепловизионный комплекс "Блокпост", который в автоматическом режиме выделяет на местности объекты и фиксирует их координаты. Об | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T15:16+0300

2024-04-18T15:16+0300

2024-04-18T15:16+0300

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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. "Ростех" создал разведывательный тепловизионный комплекс "Блокпост", который в автоматическом режиме выделяет на местности объекты и фиксирует их координаты. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что разведкомплекс входящего в "Ростех" холдинга "Швабе" позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до 5 км. Он включает в себя систему интеллектуальной видеоаналитики с VR-очками для получения изображения в режиме реального времени. Данную разработку представили на Международной выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024. В пресс-службе отметили, что "Блокпост" состоит из наземной оптико-электронной станции на поворотной платформе, мини-беспилотника 400Т с тепловизором, а также ретранслятора и пультов управления. При необходимости дрон осуществляет доразведку обнаруженных целей. Дальность его полета составляет шесть километров, а время его беспрерывной работы — не менее 50 минут. В "Ростехе" уточнили, что в ходе работы данные с наземной станции и БПЛА "Блокпоста" дистанционно поступают на ретранслятор и дальше оператору. Кабельный канал связи между ретранслятором и пультом управления позволяет оператору быть на безопасном расстоянии и вести наблюдение с помощью монитора. "При этом встроенная интеллектуальная видеоаналитика автоматически выделяет на экране обнаруженные объекты и определяет координаты", — добавили в корпорации. Генеральный директор компании-разработчика ОКБ "Астрон" (входит в "Швабе") Владимир Попов, изначально комплекс разрабатывался под задачи спецслужб, но в текущих реалиях будет востребован и в гражданских целях, например, для охраны и защиты объектов, поиска людей. "Наземная станция обнаруживает человека на дистанции до 3,5 км, автомобиль – на расстоянии до 5 км. Разработка эффективна в любое время суток", - уточнил он. Выставка Securika Moscow 2024 проходит в МВЦ "Крокус Экспо" с 16 по 18 апреля.

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