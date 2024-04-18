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В России отключают вход в аккаунты через Google или Apple ID - 18.04.2024, ПРАЙМ
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В России отключают вход в аккаунты через Google или Apple ID
В России отключают вход в аккаунты через Google или Apple ID - 18.04.2024, ПРАЙМ
В России отключают вход в аккаунты через Google или Apple ID
Цифровой сервис электронных или аудиокниг "Литрес" с 22 апреля отключает вход в аккаунт через Google или Apple ID, онлайн-площадка VK Play также просит... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T12:40+0300
2024-04-18T12:40+0300
экономика
электронная регистрация
apple
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Цифровой сервис электронных или аудиокниг "Литрес" с 22 апреля отключает вход в аккаунт через Google или Apple ID, онлайн-площадка VK Play также просит пользователей изменить способ входа, убедился корреспондент РИА Новости. "С 22 апреля доступ через Google или Apple ID будет отключен. Для сохранения доступа к вашему аккаунту, пожалуйста, убедитесь, что ваша электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль", - говорится на сайте "Литрес". В свою очередь онлайн-площадка VK Play просит пользователей изменить способ входа. Так, вместо Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam нужно выбрать авторизацию через "Почту Mail.ru", "ВКонтакте" или "Одноклассники". "Для сохранения доступа к своей учетной записи, пожалуйста, выберите способ входа, который использовался ранее, а после - тот, который будет использоваться в дальнейшем", - сообщает VK Play. С 1 декабря 2023 года в РФ законодательно запрещена регистрация на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Так, на сайтах, где нужна регистрация, предполагается только четыре ее способа: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. Депутат ГД Антон Горелкин пояснял РИА Новости, что если в системе авторизации на сайтах у пользователя иностранная почта выступает как логин, то можно продолжать ею пользоваться.
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электронная регистрация, apple, google
Экономика, электронная регистрация, Apple, Google
12:40 18.04.2024
 
В России отключают вход в аккаунты через Google или Apple ID

РИА Новости: российские сервисы отключают вход в аккаунт через Google и Apple ID

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Цифровой сервис электронных или аудиокниг "Литрес" с 22 апреля отключает вход в аккаунт через Google или Apple ID, онлайн-площадка VK Play также просит пользователей изменить способ входа, убедился корреспондент РИА Новости.
"С 22 апреля доступ через Google или Apple ID будет отключен. Для сохранения доступа к вашему аккаунту, пожалуйста, убедитесь, что ваша электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль", - говорится на сайте "Литрес".
В свою очередь онлайн-площадка VK Play просит пользователей изменить способ входа. Так, вместо Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam нужно выбрать авторизацию через "Почту Mail.ru", "ВКонтакте" или "Одноклассники".
"Для сохранения доступа к своей учетной записи, пожалуйста, выберите способ входа, который использовался ранее, а после - тот, который будет использоваться в дальнейшем", - сообщает VK Play.
С 1 декабря 2023 года в РФ законодательно запрещена регистрация на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Так, на сайтах, где нужна регистрация, предполагается только четыре ее способа: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.
Депутат ГД Антон Горелкин пояснял РИА Новости, что если в системе авторизации на сайтах у пользователя иностранная почта выступает как логин, то можно продолжать ею пользоваться.
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