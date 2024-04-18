https://1prime.ru/20240418/rezervy-847505517.html

Страны третьего мира нашли способ борьбы с долларом, пишет СМИ

Страны третьего мира нашли способ борьбы с долларом, пишет СМИ - 18.04.2024, ПРАЙМ

Страны третьего мира нашли способ борьбы с долларом, пишет СМИ

Поскольку укрепление доллара волнует развивающиеся рынки, хорошей новостью является то, что многие из них сейчас хорошо подготовлены к такому сценарию, имея... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T19:37+0300

2024-04-18T19:37+0300

2024-04-18T19:37+0300

доллар

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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Поскольку укрепление доллара волнует развивающиеся рынки, хорошей новостью является то, что многие из них сейчас хорошо подготовлены к такому сценарию, имея огромные резервы, пишет Bloomberg.Более десятка валют развивающихся стран упали по отношению к доллару США в апреле, поскольку Федеральная резервная система, похоже, готова удерживать процентные ставки на высоком уровне еще долгое время. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, в 2024 году ожидается погашение облигаций в твердой валюте на сумму около 54 миллиардов долларов. В то время как экономический спад воскрешает воспоминания о прошлых кризисах, таких как кризис в Таиланде в 1997 году, многие страны сейчас находятся в гораздо лучшем положении, имея достаточные резервы, плавающие валютные курсы и устойчивый экономический рост. Эмпирическое правило МВФ заключается в том, что страны располагают “адекватными” резервами, если у них достаточно денег для покрытия трехмесячного импорта. Постоянные траты на товары и услуги за рубежом в большем объеме, чем поступает в страну, могут подорвать финансовое положение страны, особенно если инвесторы начнут резко изымать средства. В то время как у таких стран, как Китай и Южная Корея, положительное сальдо торгового баланса, в других, таких как Бразилия, наблюдается дефицит. Пандемия обременила экономики по всему миру еще большим долгом, а последовавшее за этим стремление ФРС и других центральных банков повысить процентные ставки для подавления инфляции привело к росту стоимости погашения огромного количества заимствований. Правительства нескольких стран Азии пообещали сократить долг, даже запуская бюджетные программы, такие как индонезийская программа бесплатных обедов, поскольку они прогнозируют увеличение доходов и сокращение других статей своего бюджета.

https://1prime.ru/20240418/indeksy-847496750.html

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доллар