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В Rostic's раскрыли планы по расширению бизнеса

В Rostic's раскрыли планы по расширению бизнеса - 18.04.2024, ПРАЙМ

В Rostic's раскрыли планы по расширению бизнеса

Сеть Rostic's намерена в 2024 году открыть 100 новых ресторанов в России, в планах на ближайшие пять лет - 750 новых точек, сообщил председатель совета... | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T13:09+0300

2024-04-18T13:09+0300

2024-04-18T13:09+0300

экономика

ресторанный бизнес

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Сеть Rostic's намерена в 2024 году открыть 100 новых ресторанов в России, в планах на ближайшие пять лет - 750 новых точек, сообщил председатель совета директоров "Юнирест" (управляет брендами Rostic's и KFC в России) Константин Котов. "Что касается наших планов на ближайший год, мы уже начали процесс согласований новых открытий. До конца года планы у нас амбициозные - открыть 100 ресторанов", - сказал Котов на пресс-конференции. Он также отметил, что под бренд Rostic's перешли уже две трети ресторанов KFC, или около 750 заведений из более 1170, которые сегодня работают в 74 регионах России. "Мы рады констатировать, что 30% долю рынка мы сохранили полностью", - подчеркнул Котов, уточнив, что в планах на ближайшие пять лет у компании - открытие 750 новых ресторанов. "Мы сейчас разрабатываем большой стратегический проект по поводу того, куда мы идем и где будем открываться. Мы хотим открыть за следующие пять лет 750 ресторанов", - сказал Котов. Гендиректор компании "Юнирест" (управляет брендами KFC и Rostic's) Татьяна Шаманская уточнила, что за 2023 год цены в сети выросли примерно на 10%. Она также рассказала, что в прошлом году сеть открыла свой первый ресторан в инновационном для рынка модульном формате. Шаманская отметила, что этот ресторан успешно проработал всю зиму с точки зрения технических параметров. В конце мая компания планирует подвести итоги, оценить необходимые доработки и принять решение по дальнейшему использованию такого формата ресторана для тиражирования. Шаманская также сообщила, что Rostic's начала сотрудничать с онлайн-ритейлером "Самокат"."Буквально вчера мы начали отгрузки по новой технологии с одним из самых больших онлайн-ритейлеров "Самокат" двух наших продуктов - шеф-бургер и шеф-ролл... Они будут доступны на платформе онлайн-магазина "Самокат" в пределах Третьего транспортного кольца (Москва)", - сказала Шаманская на пресс-конференции.Она уточнила, что это тестовый проект. "Мы хотим посмотреть, насколько он будет востребован, и дальше будем готовы масштабировать этот проект и на других ритейлеров", - сказала Шаманская.По ее словам, шеф-бургер и шеф-ролл будут готовиться по новой сертифицированной технологии, благодаря которой продукт не будет портиться пять дней. Его можно будет разогреть в микроволновой печи.В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" закрыла сделку по покупке локального бизнеса американской Yum! Brands (владела брендом KFC) в России. По условиям сделки российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's. Сейчас этими брендами в России управляет компания "Юнирест", которая принадлежит "Смарт Сервис". Одним из условий сделки стал ребрендинг ресторанов KFC под Rostic's. Сегодня сеть включает более 1170 заведений под брендами Rostic's и KFC, большая часть которых работает по франчайзингу. География присутствия охватывает 74 региона РФ.

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ресторанный бизнес