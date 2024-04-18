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США расширили экспортные ограничения в отношении России - 18.04.2024, ПРАЙМ
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США расширили экспортные ограничения в отношении России
США расширили экспортные ограничения в отношении России - 18.04.2024, ПРАЙМ
США расширили экспортные ограничения в отношении России
Соединенные Штаты ввели новые санкции на экспорт из России, Белоруссии и Ирана. | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T19:10+0300
2024-04-18T19:11+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели новые санкции на экспорт из России, Белоруссии и Ирана."Данное правило пересматривает правила администрирования экспорта, чтобы расширить и усилить действующие меры против Ирана, России и Белоруссии", — сообщается в документе американского Минторга.Отмечается, что ограничения касаются продукции, которая "критически важна" для оружейных программ и оборонной промышленности Ирана и России.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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Политика
19:10 18.04.2024 (обновлено: 19:11 18.04.2024)
 
США расширили экспортные ограничения в отношении России

США расширили экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели новые санкции на экспорт из России, Белоруссии и Ирана.
"Данное правило пересматривает правила администрирования экспорта, чтобы расширить и усилить действующие меры против Ирана, России и Белоруссии", — сообщается в документе американского Минторга.
Отмечается, что ограничения касаются продукции, которая "критически важна" для оружейных программ и оборонной промышленности Ирана и России.
По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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Политика
 
 
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