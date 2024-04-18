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Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в "Сбер", пишет СМИ

Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в "Сбер", пишет СМИ - 18.04.2024, ПРАЙМ

Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в "Сбер", пишет СМИ

Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев собирается работать в "Сбере", пишет РБК со ссылкой на источники. | 18.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-18T16:28+0300

2024-04-18T16:28+0300

2024-04-18T16:29+0300

сбербанк

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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев собирается работать в "Сбере", пишет РБК со ссылкой на источники.По данным РБК, на новой должности он будет отвечать за строительные проекты финансовой организации.17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин освободил Бочкарева от обязанностей вице-мэра.Бочкарев родился в 1972 году в Тюмени, окончил Тюменский инженерно-строительный институт. В 2010 году он возглавил департамент строительства Москвы, в 2020-м стал заместителем мэра по строительству. До работы в столице экс-вице-мэр занимал управленческие позиции в "Русале", был вице-президентом российского подразделения Fortum.Зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов утверждал на "Коммерсантъ FM", что Сбербанк не курирует строительные проекты ради заработка, но банк обладает собственными проектами, такими как: стройка штаб-квартиры на пересечении Третьего кольца и Кутузовского проспекта в Москве, "умный" город "СберСити" и так далее.По заявлению самой кредитной организации, ключевым направлением деятельности "является финансирование инвестиционных и строительных проектов клиентов". Валовая цена кредитов проектного финансирования юридических лиц на балансе банка составляет 7,6 триллиона рублей на конец 2023 года, или свыше 30 процентов от общего портфеля кредитов юрлицам.В последнее время Сбербанк активно замещает зарубежное программное обеспечение. На данный момент разрабатываются решения для замены системы планирования ресурсов предприятия (ERP), которая построена на базе SAP. SAP SE — немецкая компания, отвечающая за производство ПО для организаций.

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сбербанк